Rescatamos las palabras de Ana María Aldón cuando hablaba sobre el lugar que le daba Ortega Cano, nada que ver con su última confesión.

Ana María Aldón se derrumbó ante millones de espectadores este fin de semana. Tras visionar la entrevista de su marido llegó a la dolorosa conclusión de que Ortega Cano sigue enamorado todavía de Rocío Jurado, un sentimiento del que ella misma se hizo eco en directo en ‘Viva la vida’. La gaditana considera que el diestro no le da su lugar hasta tal punto que ha llegado a cuestionarse su propio matrimonio. «Hubo un momento en el que me planteé, ¿qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de su mujer aunque ella no esté?», dijo Ana María. Unas declaraciones que nada tienen que ver con las que ella pronunció ante Bertín Osborne al hablar justo de este asunto, prueba de ello, que a día de hoy supongan una gran contradicción.

Fue en el año 2018 cuando ella y Ortega Cano contrajeron matrimonio ante más de 170 invitados. Entonces, vimos una pareja feliz, pero, sobre todo, sin dudas por lo que sentían el uno por el otro y así volvió a hacerse evidente durante la entrevista que concedieron en ‘Mi casa es la tuya’ tiempo después. «Yo he entrado en una familia que estaba formada, pero desgraciadamente falta ella. Antes de que falte otro si entra otro no pasa nada…No intento suplir a nadie, yo tengo mi sitio y estoy a gusto donde estoy y bien», dijo Ana María Aldón. Reconoció que ella tenía su lugar y que se sentía bien junto al diestro, no obstante, siempre ha planeado sobre ellos el nombre de Rocío Jurado. Si bien en aquel instante mantuvo que Ortega Cano había sabido respetarla y no ningunearla ante nadie, ahora su versión es bien distinta.

El camino no ha sido fácil y siempre ha sabido que pasara el tiempo que pasara la compararían con Rocío Jurado, algo que en la actualidad sigue sucediendo. Ana María mantiene que ella jamás ha querido sustituir la figura de Rocío Jurado, ni ocupar el hueco que dejó y lo demuestran todos los recuerdos que permanecen en la casa que comparte con su marido. De hecho, hay un enorme cuadro de Rocío Jurado que 15 años después de fallecer sigue en la casa de Ortega Cano, un gesto que ella nunca ha criticado. Tanto es así que incluso el propio Bertín que, por aquel entonces, estaba con Fabiola Martínez, ensalzó esta actitud y la comparó con la de la venezolana. «En mi casa en Sevilla tengo muchas fotos de Sandra y a Fabiola no le importó», dijo Bertín.

Ana María era una gran admiradora de la artista, pero 9 años después de comenzar con Ortega Cano se siente dolida y menospreciada, lo cual ha llamado la atención de alguno de sus seguidores. Para tratar de tranquilizarla Ortega Cano entró en directo este lunes en ‘El programa de Ana Rosa, donde se declaró públicamente a su mujer y donde comentó que las palabras de Ana María Aldón le parecían injustas. «No entiendo que tenga esa reacción a destiempo porque yo soy su marido y me porto fenomenal con ella», ha dicho el torero. «Me he volcado con ella en todos los sentidos, no quiero presumir, pero ella me ha tenido y me tiene a su disposición», ha añadido. De este modo, deja claro que, a pesar de ahora no entenderse, él no soltará a Ana María de la mano.