El embarazo de Albert Rivera y Malú es una de las grandes noticias de la temporada. Tras un discreto romance, hace unos días la pareja anunció a través de sus redes sociales y a la par que estaban esperando su primer hijo en común. «Ahora sí… 😊 Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor ❤👶🏻🍼❤», se podía leer en el mensaje compartido por la cantante. Como era de esperar, en el tiempo que ha pasado desde entonces han sido muchos los que han hablado sobre el futuro nacimiento, entre ellos Gonzalo Miró, exnovio de Malú.

Este domingo, Gonzalo ha acudido a la presentación del documental ‘Regresa el Cepa’, donde ha sido preguntado por una de sus últimas declaraciones. Hace unos días, varios medios publicaron unas supuestas declaraciones que el colaborador habría hecho en un programa de televisión: «Yo pensé, y lo sigo pensando, que él en realidad lo que quería no era ser presidente del Gobierno sino ser famoso. Hay gente que tiene ese deseo. Y montó todo esto para conseguir esa portada…».

Gonzalo Miró ha negado que esas declaraciones sean suyas

Unas palabras que ha negado de manera rotunda este domingo. «No me puedo reiterar sobre algo que nunca he dicho. Conviene antes de escribirlo ver los programas y a mí se me han atribuido unas palabras que yo no he dicho. Yo cuando quiero decir algo, lo digo, pero no fue el caso. No lo dije yo».

Ante el revuelo que se ha formado, Gonzalo Miró ha optado por mantenerse totalmente ajeno a la noticia del embarazo de su exnovia y de Albert Rivera. «Me preocupa mucho más la presentación que es a lo que venimos hoy. Me parece mucho más interesante. Entiendo que me podáis sacar cualquier palabra que pueda salir de mi boca, pero si ya han salido cosas que yo no he dicho, imagínate si las digo», sentenció.