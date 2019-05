4 Una cogida que le hace valorar lo que tiene

“Hasta que no quema la vida, no valoramos lo que tenemos. No puedo ser más feliz después de haber conseguido dar unos pasos después de estos días tan difíciles. Gracias al doctor García Padrós, al equipo de la clínica La Fraternidad y en especial al fisio @yenko85 por tanto. Esperando al electromiograma e ilusión de estar de vuelta pronto”, compartía Gonzalo Caballero con sus seguidores de Instagram.