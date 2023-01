Gloria Trevi y su productor musical, Sergio Andrade, han copado titulares en medios internacionales por un asunto especialmente delicado. La cantante y el que muchos consideran que era su mano derecha se enfrentan de nuevo a una denuncia por presunto abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de los 90 en los Ángeles. Por entonces, las demandantes tenían 13 y 15 años y aseguran que Trevi las manipuló para, según su versión, ser las «esclavas sexuales del productor».

La revista The Rolling Stone se hace eco del documento al que han tenido acceso y en él las víctimas alegan que Gloria Trevi se les acercó para en un principio unirse a un programa musical que dirigía Sergio. No imaginaban que el objetivo podría ser otro. Acusan a Gloria y su productor de usar su fama para manipular a dos niñas, aunque esta no es ni mucho menos la única acusación que han hecho contra ellos. Han señalado a Andrade, sobre quien mantienen que les agredió física y sexualmente, aunque todavía se desconoce cuál será el final de esta historia.

La denuncia se interpuso el pasado 30 de diciembre y aunque en ella no aparecen los nombres explícitos de Trevi y Andrade, los detalles que se relatan dejan claro de quién se trata. Se presentó bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California y ha sido ahora cuando se ha empezado a conocer detalles acerca de la misma.

Cabe recordar que en los 2000 Gloria Trevi y su exrepresentante fueron detenidos en Brasil por «rapto, violación y corrupción de menores». La artista mexicana pasó tres años en la cárcel por ello, siendo en 2004 cuando recuperó su libertad, ya que un juez dictaminó que no había pruebas suficientes para justificar su encarcelamiento. Si bien siempre ha mantenido que era inocente, ahora su nombre vuelve a verse salpicado por un problema legal que podría tener complicadas consecuencias para ella.

Gloria Trevi continúa en silencio, al menos tras las últimas acusaciones. Sí que tiempo atrás se había pronunciado sobre cómo le había cambiado la vida verse envuelta en un escándalo de esta índole. «A mí con mi reputación, con mi nombre, con mi imagen, a base de mentiras, me hicieron lo que quisieron y no me destruyeron, yo creo firmemente en el dicho de ‘a chillidos de marrano, oídos de carnicero», dijo en 2018.