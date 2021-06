Gloria Camila ha desvelado cuál es su verdadera preocupación en este momento: su padre. A Ortega Cano deben intervenirle por un problema coronario.

Las palabras de Gloria Camila este domingo durante el debate de ‘Supervivientes’ han dado mucho que hablar. Aunque la intención de la joven fue no echar más leña al fuego, muchos espectadores han entendido sus declaraciones como un desmarque de su familia. En especial de Olga Moreno. No se quiere posicionar y, además, considera que a Olga no le ayuda hablar sobre su familia en la aventura selvática, al igual que a ella tampoco le beneficia defender esta actitud. «Ya le he dicho a Rocío Flores que Olga tiene derecho a hablar de su vida y sus vivencias, pero conforme están las cosas fuera no le favorece ni a Olga dentro ni a Rocío como colaboradora. Entiendo que Olga necesite hablar de estas cosas, pero tengo 80.000 ojos encima y al final siempre se me va a criticar”, dijo. Tal ha sido el aluvión de críticas que se ha explicado en sus redes sociales, donde, por cierto, ha dejado claro cuál es su única preocupación en estos momentos: su padre.

Al diestro le tienen que operar este martes de urgencia, ya que el resultado del último TAC no ha sido positivo. Los médicos están preocupados y deben hacerle un cateterismo, así como evaluar los daños que ha sufrido su corazón para tomar otras decisiones. Aunque el torero sí está muy tranquilo, quien no lo está tanto es su círculo, entre ellos, su hija, Gloria Camila. Fue hace un año y medio cuando tuvo que pasar por la misma intervención, sin embargo, ahora ha vuelto todo a complicarse en lo que se refiere a su salud. A nivel familiar son muchos los frentes que ahora tiene tras la docuserie de Rocío Carrasco, una situación que no ayuda a este problema coronario. Eso sí, su familia sabe que deben hacer piña y no entrar en polémicas en un momento tan delicado, tal y como ha demostrado ahora Gloria Camila con su último post. «Gracias por los mensajes de apoyo para la operación de mi papichurri. Es lo que me preocupa ahora mismo», dice la influencer.

Antes de estas palabras, la hija de Ortega Cano se ha apresurado a aclarar el por qué ha cambiado de actitud en lo que se refiere a Olga Moreno. Ni mucho menos, solo que no quiere entrar en guerras que no harán otra cosa que ponerla en el ojo del huracán. «No he dejado de lado a nadie ni tampoco me han lavado el cerebro. Lo único que ahora mismo mental y emocionalmente no me puedo permitir mezclar ni hablar ciertos temas. Evidentemente seguiré opinando y hablando de ‘Supervivientes’ siempre que cuenten conmigo. Espero que se me entendiese lo que quise y no otra cosa errónea», ha dicho preocupada.

De este modo, Gloria Camila ha querido confesar el motivo por el que ha dado un paso atrás en la defensa a Olga Moreno, quizás así evitando un distanciamiento con su sobrina, Rocío Flores. Mucho se ha especulado estos últimos días sobre esa posibilidad, aunque las protagonistas lo han desmentido. Aseguran que nada más lejos de la realidad, pues tan solo les separa una intensa agenda.