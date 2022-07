Gloria Camila lleva semanas en el foco mediático después de la polémica que gira en torno al matrimonio entre su padre, Ortega Cano, y Ana María Aldón. Esto no solo está haciendo que la prensa siga muy de cerca todos sus pasos, sino que también hace que sus ‘haters’ estén más activos que nunca en las redes sociales. La joven tiene que leer cada día unos mensajes muy duros, lo que le ha llevado ahora a tomar la decisión de cerrarse su perfil de Twitter.

Gloria Camila se borra su perfil de Twitter por las críticas

Ha decidido cerrárselo porque considera que no tiene el apoyo de la policía, a pesar de que ha denunciado en muchas ocasiones los mensajes tan duros que recibe. Ahora ha querido cortar por lo sano y ha preferido eliminar la cuenta en esta plataforma social, donde muchos de sus ‘haters’ han mandado mensajes de lo más duros. Ella no ha querido ya tolerarlos más y se ha quitado su cuenta.

Ahora que está más de actualidad por un tema que le afecta de manera secundaria, Gloria Camila ha recibido muchos ataques: «Métete en la droga como tu hermano y deja de promover el odio hacia los animales, malnacida. Maldita la hora en la que te trajeron a este país, hija de puta», le dice un seguidor duramente.

Unos ataques que ha denunciado a la policía en muchas ocasiones

Pero también le hablan de su familia, que ahora está en el foco mediático: «Ana María Aldón es española, tú no. A ti te adoptó un mariquita reprimido, asesino de animales, que solo te enseñó maldad y a ser ruin». Después de tener que leer estos comentarios, que no son los únicos, la joven ha querido acudir a la policía para que le ayuden. El acoso está siendo increíble y no puede más, ha estallado.

Sin embargo, la policía por el momento no ha hecho nada para que Gloria Camila deje de recibir este tipo de mensajes. Por eso ha optado por hacer lo que está en su mano. Y lo primero que ha pensado es cerrar su perfil de Twitter. El que mantiene todavía es el de Instagram, donde también recibe críticas.

Una guerra que está abierta

El hecho de que Ana María Aldón haya hablado de su crisis con Ortega Cano ha salpicado directamente a la joven. La hija de la mujer de su padre, Gema Aldón, ha sacado las garras por su progenitora y ha asegurado que arreglar la situación es muy «difícil» con Gloria Camila, ya que «hay cosas y actitudes que no me gustaban», decía enfadada. Ahora la hija de Ortega Cano ha sido preguntada por esto y no ha dudado en defenderse, ya que confirma que entre ellas no hay relación y que ha dado el paso de bloquear a Gema de su teléfono móvil.

«Hay cosas que no». Así de tajante se mostró Ana María Aldón cuando le preguntaron por Gloria Camila Ortega en su última entrevista en televisión. La colaboradora regresó al plató de ‘Viva la vida’ para afrontar una tarde complicada después de haber confesado «tocar fondo». No quiso entrar en ningún detalle sobre su enfrentamiento con la hija de José Ortega Cano, pero ha dejado claro que existen ciertas cosas por las que no debe volver a pasar.