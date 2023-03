Gloria Camila toca fondo: "Tengo un cuadro ansioso depresivo"

Gloria Camila ha compartido la difícil situación a la que se enfrenta. La joven está desbordada y no puede más debido a las constantes críticas que recibe desde que se estrenara 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva', docuserie que marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, no deja de llorar, sufre temblores y está sumida en una enorme tristeza, por la que ha tenido que recurrir a expertos. Primero a psicólogo y posteriormente a un psiquiatra. Esta etapa, que actualmente está atravesando, ha querido exteriorizarla en el universo 2.0, donde paso a paso ha contado cómo han sido sus últimos meses. "No quiero dar pena para nada. Es lo último que quiero, porque además, hay mucha gente que está pasando por lo mismo que yo. Estamos curándonos el corazón, el alma y la vibra. Jamás he indagado en mis temas de salud mental, más allá de lo que puedo expresar sobre mi exterior y cómo me siento. Pero nunca os he dado un informe médico, nunca os he dado el nombre de lo que tengo, ni la medicación que tomo, ni cuantas sesiones llevo de terapia", ha comenzado diciendo.

Tras 'La granja' sintió tanta ansiedad que estuvo 3 semanas sin salir de casa, de hecho, desde entonces tiene medicación. Desde el mes de julio del 2022 está en terapia con un psicólogo y desde diciembre de 2022 con un psiquiatra. "Hay Libertad de expresión, por supuesto, pero creo que hay límites que no debemos sobrepasar. Llevo desde julio del 2022 en terapia, con una psicóloga maravillosa, y desde diciembre 2022 en terapia con una psiquiatra (...) Salí de la granja con un 90% de ansiedad. Estuve 3 semanas sin salir de casa. Llorando día si, día también. No vi nada ni me informé de nada de lo que había pasado en mi ausencia. Solo estuve al lado de los míos y apoyándoles en todo. A día de hoy, me tuvieron que subir medicación por tener pesadillas heavys, por estar nerviosa diariamente, por no encontrar soluciones, y por sentirme asqueada y odiada por la sociedad en la que vivimos. Tengo un cuadro ansioso depresivo", ha explicado.

Gloria Camila sufre un trastorno que le lleva a tener dificultad de concentración, memoria, del suelo y falta de energía. Tiene la autoestima baja y un sentimiento continuo de desesperanza, lo que le ha llevado a explicar a sus followers su día a día. No quiere esconderse. Quiere explicar qué siente cuando recibe críticas contra ella, su familia o sus seres queridos, en especial desde que comenzara el programa que protagonizó su hermana en marzo de 2021, fecha en la que contó su desgarrador relato. "Esto diariamente me va tirando hacia abajo. No veo luz. No quiero dar pena, repito, pero si dejar claro que soy/somos de carne y hueso, que tenemos emociones, sensibilidad y corazón. Os abanderáis de feministas, de gente con criterios y solo sois escoria. No aportáis nada a este mundo ni al de mañana", añade.

La hija de Ortega Cano ha desvelado que incluso recibe amenazas de muerte e insultos diarios por Instagram. "No sabéis que trato en mis terapias, yo no trato en especial el tema de mis haters, trato mis traumas los cuales son día sí y día también recordado por vosotros. No tenéis ni la más remota idea de mi vida, de cómo la he sentido y vivido durante estos 27 años. Os ancláis en episodios del pasado, y no avanzáis. Me aparté de muchas cosas, y hoy lo hago de Instagram, unas semanas. Gracias a las buenas personas que todavía hay", finaliza. De este modo, comunica que deja atrás esta red social por un tiempo indeterminado. No tiene prisa por volver, pero sí por curarse y por mirar hacia un futuro con mucha más luz de la que hoy en día es capaz de ver. Son muchos los que le desean una pronta recuperación, entre otros Omar Sánchez, que le recuerda "hermana aquí estamos, pronto nos vemos", Marta Riesco, que le envía "todo el ánimo del mundo" o Rocío Flores que escribe "te lo dije ayer y te lo digo hoy públicamente, jamás te soltaré de la mano". Ahora solo queda esperar para que coja fuerzas y pueda volver al cien por cien.