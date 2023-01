Gloria Camila ha vivido una noche de lo más intensa. No dudó en acudir a la inauguración del museo de su padre, Ortega Cano, en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Estuvo acompañando a la persona más importante de su vida. Sin embargo, no todo fue alegría y felicidad. Y es que Gloria Camila sufrió un robo, que le tuvo durante unos minutos en pura tensión.

Todo ocurrió cuando se formó un tumulto de personas, entre asistentes a la inauguración del museo y periodistas, que querían entrevistar a Gloria Camila. En un momento dado, la joven se dio cuenta de que había perdido de vista su teléfono móvil. No dudó en decírselo a sus amigos y a su novio David, que marcó su número para ver qué ocurría. Este le dijo que el móvil aparecía apagado. Fueron unos momentos de tensión que le llevaron a romper en lágrimas por la angustia.

La joven no pudo evitar mostrarse agobiada al perder su móvil

Sin embargo, fue un final feliz, ya que después unos minutos de angustia, Gloria Camila recibió la mejor de las noticias. ¡Su móvil había aparecido! «Oye, he recuperado mi móvil, está en un Uber. Sí ha sido un robo, pero es que a la señora, os lo cuento… A la señora se le ha caído en el Uber», ha dicho emocionada, aunque sorprendida. Su amiga, que estaba menos nerviosa que ella, ha explicado cómo ha sido todo: «Hemos llamado por teléfono y ha dado tono. Está en un Uber, va a acabar una carrera y viene para acá».

No podía evitar sonreír al saber que su móvil había aparecido

Gloria Camila no podía creerse lo que estaba pasando y ha dejado claro que es llamativo que su móvil haya llegado a un Uber cuando ella lleva toda la noche en el evento en el que su padre ha sido protagonista: «Yo no lo tengo, está un Uber y yo no me he movido de aquí. Dime tú cómo ha llegado hasta ahí. Sé quién es la señora, tengo la cara de la señora, está grabado. Así es la sociedad, es muy triste». ¡A continuación, pincha el vídeo y mira cómo ocurrió todo!

Vídeo: Europa Press.