El cruce de comentarios entre Gloria Camila y Ana María Aldón no cesa. «No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias”, decía hace unas semanas en ‘Viva la vida’. Sus palabras negando cualquier vínculo estrecho con la hija de José Ortega Cano han hecho mella en la joven. No le ha hecho ninguna gracia que la mujer de su padre se muestre tan distante cuando ella sí la considera su «amiga». En medio de este delicado panorama han llegado las declaraciones de Gema Aldón. La hija de la diseñadora ha halagado a Rocío Carrasco ante el inminente estreno de ‘En el nombre de Rocío’, la segunda parte de su documental. «Ella… Fuerte y valiente. Ya no la callan», ha escrito en las redes sociales. Un gesto ante el que la joven no ha quedado indiferente.

«No me siento aludida con lo que ha puesto en redes», ha arrancado diciendo en el plató de ‘Ya son las ocho’, donde trabaja. Cree que las palabras de la hija de Ana María Aldón «es un poco de generar polémica» y no ha dudado en lanzar una advertencia: «Espero que sea un apoyo de verdad».

«Duermo muy tranquila por las noches», aclara Gloria Camila

«Yo duermo muy tranquila por las noches, tengo la conciencia muy tranquila. Sé que no he dicho nada malo de nadie, no he ofendido a nadie. No tengo miedo a nadie que cada uno haga y diga lo que quiera. Me da pena la situación, por mi padre. Él no está en ningún programa, nunca habla, no entra en polémicas. Su mujer, la hija de su mujer y su hija y él está en medio. Me voy a callar porque el que me duele es mi padre y la situación que me genera», ha destacado.

Gloria Camila he querido dejar claro cuál es su verdadera relación con Gema Aldón. Se trata de la hija de la pareja de su padre. No son amigas y solo se ven cuando esta viene a la capital: «Cuando viene a Madrid se queda en casa de mi padre y si he tenido que estar con ella no ha pasado nada. Ha sido todo normal». La joven no ha podido ser más taxativa: «No hablamos por whatsapp ni nada, Si coincidimos, genial. Si no, no pasa nada».

Ante todo, ha destacado que su padre «es un padrazo, me consiente a mí y a sus otros hijos» y que no está dispuesta a permitir que nadie le haga daño con sus comentarios. Ella seguirá respondiendo a lo que tenga que responder en calidad de colaboradora televisiva: «No me da miedo que nadie hable, estoy muy tranquila con lo que hago en mi madre, siempre hablo con respeto y educación».