Tan solo han transcurrido 18 días desde que Gloria Camila anunciase en un comunicado su decisión de alejarse temporalmente de los medios de comunicación debido a sus problemas emocionales. «Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara ni mental «emocionalmente y poder llegara separar lo que es mi vida publica con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático», decía. Menos de tres semanas después, la hija de José Ortega Cano ha vuelto a la esfera pública.

El motivo por el que la joven ha salido de su alejamiento voluntario ha sido su compromiso con una firma de cosmética. Este evento la ha hecho vestirse de largo y dejarse ver, guapísima con un ceñido conjunto en color lila. En esta cita se ha dado cita con otros rostros conocidos, como Anna Ferrer Padilla, Carmen Lomana o Diego Matamoros.

Fue el pasado 21 de octubre cuando la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, superada ante los últimos acontecimientos familiares, comunicó su retirada en el universo 2.0 para tomar un descanso y reponerse. “Me centraré de lleno en mi vida personal, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y hasta que vuelva a ser yo al 100%. Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que, poco a poco, nos repondremos y todo mejorará”, decía. Cierto es que no ha dejado de lado su labor como influencer en las redes sociales.

A lo largo de este tiempo ha seguido dando señales de vida y compartiendo con sus seguidores algunos de los mejores momentos que ha vivido, como una escapada de relax con su novio David a un destino que no llegó a desvelar. Eso sí, el número de sus publicaciones se ha visto reducido de manera considerable. Una prueba de que se está tomando las cosas con más calma después de intentar «sobrellevar situaciones» que finalmente la han superado. «Todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando», recordaba en el comunicado donde hablaba del antes y el después que ha supuesto para ella su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’.

«La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, es aprender a explotar sin quemarse«, ha sido una de las reflexiones que Gloria Camila ha compartido en su perfil oficial de Instagram recientemente. La joven está dispuesta a echar toda la carne en el asador con tal de recuperar su salud y recuperar el equilibro que ha perdido tras meses muy complicados en su entorno familiar.