La joven organiza un homenaje a su madre en el 15 aniversario de su muerte, pero no cuenta con su hermana mayor.

Dentro de pocos días tendrá lugar una fecha señalada para la familia Mohedano: el próximo 1 de junio se cumplirán 15 años de la muerte de Rocío Jurado. Por este motivo, su hija Gloria Camila ha preparado un encuentro muy especial para rendirle un homenaje a ‘la más grande’ como se merece. La cita, que promete ser emotiva, ya tiene fijada el día y la hora. Será el sábado 29 de mayo a las 11 de la mañana en el Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona cuando los seres queridos y admiradores de la cantante podrán darle un merecido tributo.

Ya está casi todo listo. Ha sido la propia Gloria Camila la encargada de convocar a los admiradores de la artista a través de sus redes sociales. «Este sábado 29 haremos la misa oficial del aniversario de mi madre este año, que es el 15 aniversario, porque el 1 de junio es entre semana y no se va a poder. Luego iremos al cementerio a visitarla para que todos los que quieran pueden ir siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad por el Covid», explica en su cuenta de Instagram.

Rocío Carrasco se queda fuera del homenaje a su progenitora

Rocío Jurado falleció el 1 de junio de 2006 como consecuencia de un cáncer de páncreas. Han pasado ya 15 años resulta especial para los suyos, pues se cumplen 15 años sin ella. Como en años anteriores, es muy probable que asistan a la misa quienes más la quisieron en vida: José Ortega Cano, sus hermanos Gloria y Amador Mohedano… Pero no estarán todos. Un año más, no estará presente su hija mayor, Rocío Carrasco, en el ojo de la tormenta a raíz de la emisión del documental sobre su vida: ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Carrasco, alejada de su familia desde hace años, no formará parte de los actos organizados en su recuerdo. Su docuserie, lejos de acercar posturas con los suyos, no han hecho más que aumentar la distancia entre ellos. Gloria Camila no solo no cuenta con ella para la misa funeral. Tampoco para la iniciativa online con la que pretende avivar la memoria de su madre en las plataformas digitales.

Gloria Camila quiere que el nombre de su madre sea trending topic en el aniversario de su muerte

«El día 1 de junio, que es el día oficial del aniversario de mi madre, queremos todos los que quieran participar nos ayuden a hacer trending topic en Twitter y en Instagram al compartir publicaciones con el hashtag #RocioJuradoInmortal para que ese día se viralice y ese día sea bastante especial. Esperemos que lo consigamos. Os invitamos a que participéis», señala la hija de Ortega Cano.

Lo cierto es que a Rocío Carrasco le gustaría que todo fuera distinta. Así lo ha manifestado en su programa de Telecinco. Ha asegurado que quiere mucho a sus hermanos, pero no soporta que tengan buena relación con Antonio David Flores, al que ella se refiere en el espacio como «el ser».