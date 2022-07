La entrevista de Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, no ha dejado indiferente a nadie. Mucho menos a Gloria Camila Ortega. La hija de José Ortega Cano ha reconocido que no pudo verla, pero que está al tanto de todo. No ha tardado en responder públicamente. «A mí quien me importa es mi padre. En un plató no se solucionan los problemas. Tan fácil como llamarme sin insultos y sin nada», ha afirmado durante el estreno del nuevo programa de Telecinco, ‘Ya es verano’.

La joven ha recalcado que siempre ha intentado ser comprensiva con la hija de Ana María Aldón. «Yo soy dada a hablar las cosas e intentar entendernos». Uno de los puntos clave en su enfrentamiento se produjo recientemente cuando Gema Aldón mandó un demoledor mensaje a Gloria Camila en el que incluía el insulto de «cerda». «Yo recibo este mensaje después de haber hecho un comentario sobre la colección de Ana en el que digo que es para gente más mayor. Estoy muy agradecida a Ana en todo lo que nos ha ayudado. Siempre se lo he dicho. Con Ana siempre he intentado ser buena, portarme bien, ayudarla. Evidentemente hay muchas cosas que no comparto. No hay ningún delito en no estar de acuerdo en todo».

La reacción de Gloria Camila Ortega

La colaboradora ha explicado cómo reaccionó a las polémicas palabras de Gema Aldón. «Yo recibo el mensaje, lo leo y decido no contestar. Considero que las personas van cambiando y van aprendiendo de sus errores. Si me mandas ese mensaje hace cuatro años entro al trapo, pero ahora lo que quiero es suavizar la situación y no me voy a poner a ese nivel. También consideré que no era ni el momento ni el lugar». Además quiso compartir el mensaje con su progenitor. «Mi padre evidentemente alucina por las palabras y los insultos. Él no se lo espera. Me dice que no entre y no conteste. Enseguida se lo mando a mi abogado para que él esté al tanto de todo. No he puesto denuncia».

«Intento entender que a ella como hija hay cosas que le duelan como a mí como hija. Por eso intento suavizar las cosas», ha afirmado sobre su enemistad. Asimismo ha indicado que desconoce el detonante que ha provocado esta guerra. Aunque según su versión siempre ha intentando mostrarse conciliadora. «Llamé a Ana para hablar las cosas y nunca se ha producido esa conversación». Ha recalcado que es totalmente falso que haya llamado «vividora» a Gema Aldón. Durante esta última intervención, la hija del torero también ha querido hacer la siguiente puntualización: «A mi hermano pequeño no hay que meterle en esto. Mi mierda de familia también es familia de mi hermano pequeño. Si vamos a respetar a todos vamos a hacerlo bien».