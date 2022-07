Ana María Aldón ha dejado a todos compungidos al romper su silencio en ‘Déjate Querer’ tras estar semanas en el punto de mira debido a las idas y venidas con José Ortega Cano y el resto de su familia. Además, la hija de la diseñadora, Gema Aldón, reconocía que no le gustaba los gestos que tenía Gloria Camila Ortega con su madre. Una intervención televisiva de la que todo el mundo habla y sobre la que la hija del diestro no ha dudado en reaccionar.

La emisión de la entrevista de Ana María y Gema Aldón en ‘Déjate Querer’ ha pillado a Gloria Camila Ortega en una boda en Rumanía. Así lo dejaba claro la joven, quien aseguraba que este domingo por la mañana aprovecharía para ponerse al día. Antes de trasladarse al aeropuerto para regresar a España, la hija de José Ortega Cano ha visto todo lo que se dijo en el programa de Toñi Moreno y no ha dudado en responder. «Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto. Y, por favor, ahorraros el venirme con historias del pasado para justificar vuestras actitudes del presente«, escribía.

Estas palabras llegan después de que Gema Aldón revelara que la hija de Rocío Jurado la tiene bloqueada de WhatsApp después de mandarle un mensaje en el que le reprendía por su actitud hacia su madre. «No me gustan los gestos. Las miradas que tiene con mi madre. Las veces que nos hemos visto: hola y adiós. Ya está. Hay ciertas cosas que pasan. Algunas actitudes que pueden molestar más o menos. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo soy de cortar esas situaciones», explicaba. En cambio, solo tenía palabras de agradecimiento para el diestro, el padre de su hermano, una de las personas más importantes de su vida (junto a su hija). «No puedo decir una mala palabra de él«, dejaba claro.

Ana María Aldón ha tocado fondo y pensó en quitarse la vida

Ana María Aldón ha reconocido que está triste y que llegó a una situación límite a raíz de todo lo que estaba ocurriendo en su casa. La colaboradora de televisión confesaba que ha tocado fondo y que llegó a plantearse quitarse la vida. «¿Porqué no lo hiciste?», le preguntaba Toñi Moreno. «Mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone. Tengo que seguir luchando aunque no te guste la vida que tengas. Quiero seguir viviendo y recuperar las ganas de vivir», sentenciaba.

Por otro lado, la diseñadora de moda ha dejado claro que es su marido quien tiene que poner los límites para con su familia: «Para mí una cosa importante hubiese sido que él hubiese dicho esta es mi mujer y la respetáis. Os guste más o menos. Es lo mismo que yo pido a mi familia sobre él. Él tenía que haberlo hecho. Al fin y al cabo el matrimonio somos dos personas».