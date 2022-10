Gloria Camila Ortega se ha enfrentado a un golpe de realidad nada más regresar a Madrid después de que su aventura por ‘Pesadilla en el paraíso’ llegase a su final. La hija de José Ortega Cano tomaba la decisión de ponerse en manos de profesionales y alejarse del foco mediático. Y así ha sido. Este fin de semana, la joven ha puesto tierra de por medio y se ha refugiado en los suyos. Especialmente, en su chico, quien se ha convertido en su mayor apoyo en estos momentos.

Gloria Camila Ortega y su novio, David, se han ido a la costa este fin de semana para desconectar y respirar aire puro. La hija de José Ortega Cano prefiere mantenerse al margen de todas las polémica y está centrada en recuperar su salud mental. Por ello, ha encontrado en su chico a su mayor apoyo, quien no la ha dejado sola en ningún momento. Después de anunciar que se tomaba un tiempo, ha utilizado sus historias de Instagram para gritar su amor a los cuatro vientos y contarle a sus seguidores que, poco a poco, vuelve a retomar su vida. Esta escapada le sirve como un soplo de aire fresco para atraerse de su realidad. «Switching off’ (‘Desconectando’), escribía.

Hace unos días, Gloria Camila Ortega también hacía uso de sus redes sociales para explicar a sus seguidores en qué punto se encontraba. «La resilencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, es aprender a explotar sin quemarse«, escribía a modo de reflexión. La joven está dispuesta a trabajar duro para recomponerse y volver a ser la que era. Está centrada en ella misma, pero no deja de lado a su padre, quien también pasa por un delicado momento debido a su inminente divorcio con Ana María Aldón.

El comunicado de Gloria Camila: «Mi vida necesita cambios»

Días después de salir de ‘Pesadilla en el paraíso’, Gloria Camila Ortega emitió un comunicado después de haber reflexionado mucho acerca de la situación por la que estaba pasando ella y su familia. Explicó cómo se sentía y tomaba la firme decisión de alejarse un tiempo. «Vengo a hablaros de mí y de cómo me siento. Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando. Mi paso por el concurso ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo. Mi vida necesita cambios», llegó a escribir.