A corazón abierto, así está hablando Gloria Camila Ortega durante su paso por ‘Pesadilla en el paraíso’. La hija de José Ortega Cano se ha olvidado de las cámaras y está realizando importantes confesiones. Una de las más importantes es que tuvo un aborto mientras estaba con Kiko Jiménez.

«Nunca lo he contado», ha afirmado mientras hablaba con su compañero, Israel Arroyo. «No me venía la regla. Fue durante una feria de Sevilla». La joven optó entonces por hacerse el test de embarazo y dio positivo. Se trata de un tema del que nunca se había pronunciado públicamente como tampoco lo ha hecho su expareja, Kiko Jiménez. La hija del torero también ha hablado de aquella sonada relación que mantuvo con el colaborador de Mediaset. «Me fui a vivir con él a los siete meses de estar juntos. Me dejó a la semana y media después de hacer 4 años. Creo que ese era su objetivo: hacer cuatro años y ya». Además ha recordado cómo durante aquella etapa el de Jaén empezó a trabajar con Sofía Suescun en ‘Mujeres Hombres y Viceversa’ y ya comenzó a sospechar que saltaban chispas entre ambos.

Gloria Camila habla del fin de su relación con Kiko Jiménez

La joven ha recordado cómo el fin de su historia de amor con Kiko Jiménez fue muy tormentosa. No ha obviado las diferentes entrevistas televisivas que el colaborador ha hecho en los últimos años. «Luego fue a un Deluxe a decir que estaba conmigo por interés». Aquel verano en el que lo dejaron fue muy difícil para Gloria Camila. «Era una muerte andante. Mi cara era tristeza y estaba por estar. Estaba hecha una mierda y me sentía fatal. Me volví muy fría y muy independiente». También ha confesado que al principio se culpó de todo lo que le estaba ocurriendo e incluso pensó que aquello no iba a acabar nunca.

Desde que sus vidas tomaran caminos separados, en el verano de 2018, Kiko Jiménez y Gloria Camila han mantenido una guerra que ha tenido como escenario los platós de Mediaset. Él ha hecho muchas confesiones públicas sobre la que fuera su pareja. «Después de llevar dos meses viviendo separados, una vez decido apartarla de mi vida hace cosa de un mes y quiero que las cosas vuelvan a su cauce, entonces me siento con gente del entorno de Gloria y me cuentan cantidad de infidelidades de ella», afirmaba sobre su ex.

Actualmente, Kiko Jiménez mantiene una sólida relación con la navarra Sofía Suescun mientras que Gloria Camila ha vuelto a encontrar el amor. Su novio es David García quien desde que iniciara su romance con la colaboradora ha destacado por su discreción. Sorprendió recientemente apareciendo por primera vez en televisión y lo hizo para sorprender a su chica en el reality en el que está participando. «Que esta llamada te sirva para tener un plus de fuerza y energía. Aunque estemos separados, todos estamos super bien, tu papi y tus hermanos. Llénate de energía positiva», le decía.