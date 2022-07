En medio de una etapa familiar muy convulsa y de gran exposición mediática, Gloria Camila Ortega ha confesado estar recibiendo tratamiento psicológico. La joven ha reconocido ser muy sensible y aunque parezca que no le afectan las cosas, sí que le pesa todo lo que está sucediendo a su alrededor. La colaboradora ha contado que está trabajando en su salud mental desde hace algún tiempo. «He empezado en terapia con el objetivo de tratar mis emociones y saber gestionar esas situaciones que me generan ansiedad».

La hija de José Ortega Cano ha explicado que ciertos asuntos le están pasando factura en este momento de su vida. «Estoy en tratamiento con una psicóloga maravillosa. Así estoy: tratándome. Todo me afecta y todos me importan». Ha subrayado que es su padre quien más le inquieta. «El que me preocupa ahora es mi padre. Y es una cosa que me afecta mucho emocionalmente», ha contado durante el estreno de nuevo programa de Telecinco, ‘Ya es verano’. También ha querido trasladar un mensaje públicamente a Ana María Aldón quien también está trabajando en su salud mental tras haber tocado fondo. «Desde aquí le mando todo mi apoyo a Ana en su recuperación. Espero que todo pase».

La preocupación de Gloria Camila por su padre

La joven ha explicado que su prioridad en este momento es José Ortega Cano. «Mi padre es una persona que está débil de salud y es una persona vulnerable. Intento no darle más disgustos y no agrandar las cosas. No le viene bien. Él se altera». Ha aprovechado para pedir disculpas a los reporteros que le han seguido durante las últimas semanas por si este había respondido con malas formas. «Se pone muy nervioso y por cualquier cosa estalla. Me afecta un poco verle así».

No ha dudado en salir en defensa de su progenitor: «Es una persona maravillosa. Siempre he dicho que es mi pilar. Lo está pasando mal últimamente. Pediría un poquito más de cariño. Suavidad a la hora de tocar ciertos temas». La joven sabe que la exposición mediática no favorece al torero. «Es un suma y sigue en el cual me incluyo. Intentando aclarar o hablar del tema también contribuyo. Yo sé cómo le afecta a mi padre. Espero que toquemos ciertos temas con tacto».

Durante los últimos días mucho se ha especulado sobre la posible herencia del diestro. Un tema que su hija ha aprovechado para desmentir. «Yo no he firmado nada. Ni he hablado con mi padre de este tema». Además, se ha mostrado molesta por ciertos comentarios. «Ojalá mi padre me dure mucho más. Que cualquiera se quede con la casa. Yo pagaría por estar con él mucho más. No me voy a pelear por la herencia. Lo que me toque me tocó».