Gloria Camila, su novio y su padre, Ortega Cano, estuvieron a punto de coincidir en un centro comercial con Fidel Albiac. Así fueron los momentos previos…

Quedan apenas unas horas para que Rocío Carrasco reaparezca por primera vez en directo en un plató de televisión después de la emisión de la mitad de su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Mientras llega ese momento, el resto de su familia, con la que no se habla desde hace años, sigue con su día a día, ajena de puertas para fuera, a todo el revuelo mediático que está provocando su testimonio.

Este pasado martes, su hija Rocío Flores, comentaba en el plató de ‘Supervivientes’ cómo está pasando las horas previas a la entrevista más esperada de su madre. «Digo lo mismo que dije el día que me enteré de la noticia. No tengo miedo a nada. Cada uno es libre de decir lo que quiera. Repito lo mismo: lo que dije el viernes son los sentimientos que tengo», declaraba.

Pues bien, por otro lado, uno de los apoyos más incondicionales de la joven, su tía Gloria Camila, también sigue con su rutina. Hace unas horas acudía a un centro comercial en compañía de su novio, David. Hasta allí se acercó también su padre, Ortega Cano, que acudió en bici y totalmente protegido con un casco.

Gloria Camila, su novio y su padre acuden a un centro comercial

Pero de este plan sorprendió que los tres estuvieron a punto de coincidir con Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco. Mientras Gloria Camila, su novio y su padre estaban tomando algo en un bar de un centro comercial cuando el empresario sevillano llegó a este mismo lugar. A pesar de que podrían haber protagonizado un momento de lo más incómodo, al final no se vieron. Algo que intuimos que agradecerán todos ellos, ya que la relación es nula.

Estuvieron a punto de coincidir con Fidel Albiac

Gloria Camila ha optado por mantener silencio. La situación a la que se están enfrentando parecía no afectarles tanto, pero con el paso de las semanas comienza a hacer mella en ellos. Prueba de ello es el último mensaje que compartió Gloria Camila en sus redes sociales donde agradecía todo el cariño recibido durante las últimas semanas. «Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y de cariño. Gracias a vosotros mi barco no se hunde. Parece una tontería pero ayudáis. Y mucho», ha comenzado escribiendo. Y ha seguido diciendo: «Es importante tener haters pero mucho más importante tener lovers», decía a través de sus Stories de Instagram.

La joven se pronunció tras las palabras de su sobrina suplicando a su madre que la llamase. «El otro día habló con el corazón aunque mucha gente se le eche encima». En un principio al ser cuestionada por Jordi González durante el debate de ‘Supervivientes’, la hija de José Ortega Cano confesaba que no deseaba entrar en el asunto: «No me surge hablar del tema. Cuando venga Rocío que lo hable ella». Finalmente salía en defensa de su sobrina y aplaudía su acción: «Lleva muchos años intentándolo aunque no se quiera ver», recordaba así los intentos fallidos de la joven de contactar con su madre.