Están siendo unas semanas complicadas para la familia de Rocío Carrasco por todo lo contado por la hija de Rocío Jurado en su docu-serie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Tanto Antonio David Flores como Rocío Flores son los nombres que más suenan en cada uno de los episodios, pero el resto de familiares también se han visto salpicados por cada una de las polémicas que ha ido contando Rociíto. Amador Mohedano, Rosa Benito, Gloria Camila… cada uno de los miembros de la familia están acaparando su propio protagonismo. Una situación que, aunque al principio no les afectaba, con el paso de las semanas comienza a hacer mella en ellos. Prueba de ello es el último mensaje que ha compartido Gloria Camila donde agradece todo el cariño recibido durante las últimas semanas.

Este mismo lunes, cuando quedan dos días para que Rocío Carrasco se siente en directo para conceder una entrevista en Telecinco, Gloria Camila ha compartido un mensaje para agradecer el apoyo recibido. «Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo y de cariño. Gracias a vosotros mi barco no se hunde. Parece una tontería pero ayudáis. Y mucho», ha comenzado escribiendo. Y ha seguido diciendo: «Es importante tener haters pero mucho más importante tener lovers», decía a través de sus Stories de Instagram.

A pesar de que Gloria Camila intenta mantenerse al margen de todo lo que está contando su hermana, Rocío Carrasco, este domingo sí que se pronunció tras el llamamiento de Rocío Flores a su madre. Hay que recordar que la joven se encuentra como colaboradora en ‘Supervivientes 2021’ por lo que inevitablemente ha tenido que responder a algunas cuestiones sobre el tema del momento.

Gloria Camila Ortega se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho apoyando a su sobrina. «El otro día habló con el corazón aunque mucha gente se le eche encima». En un principio al ser cuestionada por Jordi González durante el debate de ‘Supervivientes’, la hija de José Ortega Cano confesaba que no deseaba entrar en el asunto: «No me surge hablar del tema. Cuando venga Rocío que lo hable ella». Finalmente salía en defensa de su sobrina y aplaudía su acción: «Lleva muchos años intentándolo aunque no se quiera ver», recordaba así los intentos fallidos de la joven de contactar con su madre. Además, ante la posible opinión de Olga Moreno -mujer de Antonio David Flores– que se encuentra en Honduras participando en el reality, Gloria ha subrayado que ella «estaría orgullosa de que Rocío finalmente dé el paso públicamente». Este miércoles, Rocío Carrasco se sentará con Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez para dar su entrevista más complicada.