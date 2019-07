4 Numerosos encuentros en el último mes

Kiko Jiménez habría estado quedando con Sofía Suescun en numerosas ocasiones en el último mes, lo que evidencia su nueva amistad. Ya habían tenido oportunidad de conocerse, de atesorar una amistad, pero hasta ahora no se les había visto tan juntos como dicen que se les ha pillado en Oh my club, la discoteca regentada por Kiko Matamoros.