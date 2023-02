Gloria Camila hace balance de su año más convulso: "Sin mi familia no quiero existir"

Gloria Camila ha celebrado por todo lo alto su 27 cumpleaños el sábado 25 de febrero. En la sala Almonte de Madrid ha disfrutado de una fiesta llena de música, baile y familia. No se han perdido la celebración nadie de la familia Ortega Cano encabezada por su padre, José. También ha contado con Rocío Flores, su hermano David, Rosa Benito, Rosario Mohedano e, incluso su hermano José Fernando. Muy agradecida por lo vivido, ha escrito una carta llena de sentimiento, como puedes leer a continuación. En ella hace balance de un año, el 2022, donde se ha alejado de la televisión por la complicada situación familiar que ha vivido junto a su padre. En 2022 se ponía punto y final al matrimonio con Ana María Aldón, con un hijo entre ambos, y se generaba una tormenta mediática de grandes dimensiones. Ahora afronta un año más con mucha positividad, muy ilusionada junto a todos los que quiere que le rodeen, como su pareja David, con el que posa siempre muy enamorada.

"Ha sido uno de los mejores cumpleaños. No recuerdo pasármelo tan bien, tranquila y feliz desde hace mucho.

Muchas veces disfruto por causa del alcohol, por algún chiste mal contado, una anécdota que no quieres recordar pero terminas recordando y riendo...Este cumpleaños he sido feliz sin necesidad de ninguna de esas cosas.

He sido feliz por estar con mi gente, poder tener a mis hombrecillos al lado. Me he criado rodeada de hombres y todos se llaman José. Me cuidan, me miman y me quieren con locura. ¿Sabéis cuando me he dado cuenta de eso? Cuando he estado cayendo en lo más profundo de mi alma y ellos han hecho de paracaídas. Aunque digan que soy un pilar fundamental o el esqueleto de mi familia, lo cierto es que yo sin ellos no soy. No existo, ni quiero existir.

David, mi pareja, gracias por hacerme creer en el amor y poco a poco soltar esa coraza que llevaba. No sabía cómo curarme mis heridas. Gracias a mis amigos, que me quieren sin necesidad de esperar nada a cambio. Están siempre para darme ese abrazo que necesito o esa cena que luego se alarga de más. Y a mi familia también, ¡por fin pude tener familia materna y paterna en mi cumpleaños! Estoy agradecida por lo que soy, por lo que tengo y donde estoy, y es gracias a vosotros.

Gracias a todos y a cada uno de vosotros por mandarme mensajes tan bonitos que hacen que siga teniendo fe en la sociedad y saber que aún hay buenas personas en el mundo. Os "quiamo". Y a mi haters, también gracias, porque cada día me hacéis más fuerte y me mostráis lo que no quiero ser."

José Fernando sorprende a Gloria Camila con un emotivo discurso

Entre muchas de las sorpresas que Gloria Camila recibió en su cumpleaños, el discurso que le dedicó su hermano José Fernando fue el más emotivo. Tomó el micrófono y frente a todos le devolvió todo el cariño que siempre le ha demostrado. "Hemos superado muchos baches juntos, todo gracias a ti", comenzaba emocionado para recordarle cómo "me has enseñado todo lo que he aprendido en esta vida". Le ha deseado lo mejor y ambos han emocionado a todos los asistentes con un gran abrazo. David García, su pareja, también quiso tener unas palabras para su novia: "Es una persona que llegó a mi vida de repente. No me lo esperaba. Es una grata sorpresa ver como poco a poco ha ido creciendo".