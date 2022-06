Gloria Camila estaba ilusionada con el último homenaje que se iba a rendir a Rocío Jurado. La Asociación Cultural de La más grande y la Asociación de Comerciantes de Chipiona se habían unido para presentar unos azucarillos que llevaban el rostro de la cantante, sin embargo, en el último momento el tributo se ha cancelado. Su hija Rocío Carrasco ha anunciado medidas legales al ser ella la heredera universal y al tener ella sus derechos. Se esperaba que la presentación tuviera lugar este miércoles en el Hotel Sur del municipio gaditano, pero han decidido cancelarlo. «Sintiendo mucho que estas ideas tan bonitas, no puedan ser disfrutadas por el pueblo de Chipiona , visitantes y admiradores. El acto de presentación queda suspendido«, han dicho desde la organización. Horas después ha sido Gloria Camila, quien ejerce de presidenta de la asociación de su madre, la primera en pronunciarse.

«Todo se hace con cariño, sin ánimo de lucro. Jamás hemos ganado dinero a costa de nadie y menos de mi madre porque a mucha gente se le olvida, pero también soy hija y también tengo derecho a hacer lo que me dé la gana», ha comentado la joven muy molesta. Su hermana, Rocío Carrasco, quiere que todo lo que se haga en honor a su madre pase por ella y no ser conocedora del homenaje antes de su celebración ha frenado todo en seco. «La asociación de comerciantes ha decidido no llevarlo a cabo porque prefieren no hacer nada a tener mala publicidad como algo ilegal cuando no hay nada ilegal y es todo hecho desde el respeto y el cariño», ha añadido Gloria Camila. Aunque estas declaraciones no son las únicas y es que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha demostrado una vez más no tener pelos en la lengua.

Han perdido dinero

Cabe señalar que la Asociación de Comerciantes de Chipiona fue la primera en dar el paso y quien además ha perdido dinero al cancelarse este proyecto en el que Rocío Jurado iba a ser recordada. «Ha habido un gasto que ahora se tienen que tragar, porque los azucarillos ya estaban hechos. No se llevan ni un solo euro, de hecho, lo están perdiendo… Esto se ha hecho para promocionar la imagen de Rocío Jurado«, han explicado desde el Ayuntamiento a La Razón. Si bien en todo momento han recordado que todo lo organizado se ha hecho desde el respeto, no han podido evitar que el escándalo les salpique una vez más a la familia.

Este martes, un día antes de que se celebrara el homenaje, Rocío Carrasco se enteró por televisión de la presentación que se iba a producir este miércoles 22 de junio. Fue Adela González quien contó que Rocío Carrasco «estaba flipando», ya que no sabía nada, por lo que había puesto en manos de sus abogados el asunto. ¿El objetivo? Saber quién es el promotor de la iniciativa y descubrir cuáles eran sus intenciones si no contaban con los permisos necesarios. «Ha habido polémica porque pidieron permiso al Ayuntamiento para poder presentar el azucarillo en el castillete de Chipiona y el ayuntamiento les ha dicho que todo lo que conlleve la comercialización de algo sobre Rocío Jurado tiene que pasar por Rocío Carrasco. Y han hecho caso omiso», han apuntado en televisión.