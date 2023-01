La guerra entre Gema Aldón y Gloria Camila Ortega sigue candente. Tras la separación de Ana María Aldón y José Ortega Cano, ambas se vieron envueltas en una guerra mediática que, lejos de apaciguarse, se ha avivado más que nunca. Sin ir más lejos, este lunes la joven se sentaba en el plató de ‘Sálvame‘ para defender a su madre de las acusaciones del diestro y de sus amenazas con demandarla. Justo en ese preciso instante, la hija del torero publicaba ciertas reflexiones a través de su cuenta de Instagram. A pesar de que no nombra a nadie directamente en las mismas, todo indica a que estaban dedicadas a Gema Aldón, a la que llama «desagradecida».

Gema Aldón aseguraba que su madre no había hablado mal en ningún momento de José Ortega Cano, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo en más de una ocasión. Además, la joven aseguraba que Ana María Aldón y el torero han vivido juntos muchos años, por lo que tiene muchos episodios que podría contar. Sin embargo, no confirma ni si ella o su madre lo hará. Todo dependerá de cómo se tense la relación entre el diestro y la diseñadora, quienes cada vez están más distantes. Tras esa dura advertencia de sacar a la luz ciertos episodios en los que el diestro no quedaría muy bien parado, Gloria Camila aprovechaba su presencia en las redes sociales para lanzarle varios dardos envenenado. La hija del diestro hace sobre todo hincapié en lo poco agradecida que han sido con ellos.

«La gente suele ser curiosa por conocer las vidas ajenas y desidiosa por corregir la suya propia». «No a todo el mundo se le puede ayudar, y no porque uno sea un cabrón, sino que al final siempre hay gente malagradecida que le haces uno o muchos favores y terminan chingándote». «El error de la gente malagradecida es que piensan que no van a volver a necesitar ayuda». «Nunca verás a una persona desagradecida y feliz». Estas son las reflexiones que ha compartido la joven a través de sus redes sociales. Además, también ha publicado una fotografía junto a su padre en la que ambos posan muy risueños y felices. Parece que nada va a empañar el dulce momento que está atravesando la familia. O no.