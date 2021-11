Fue el pasado mes de octubre cuando conocimos que Gloria Camila Ortega había interpuesto una demanda contra su hermana, Rocío Carrasco, para conocer el contenido de los diarios de su madre, Rocío Jurado. «Soy exhibicionista de mi voz, pero esos sentimientos los guardo para mí», dijo ‘La más grande’. De este modo, dejó clara su voluntad, algo que Gloria Camila quiere que se respete hasta el final. Por ello, ha presentado una demanda con diligencias preliminares de exhibición de los documentos privados y personales de Rocío Jurado, acción legal con la que pretende frenar a Rociito. Ahora, la causa está archivada. Sin embargo, la hija de José Ortega Cano quiere conocer todo lo que se va a publicar. SEMANA ha podido hablar con ella tras su nuevo reto profesional en el 10º aniversario del musical El Rey León en el Teatro Lope de Vega, donde ha acudido ella junto a otros muchos rostros conocidos.

Gloria Camila habla con SEMANA de su nueva faceta como colaboradora en televisión

La joven, que acaba de estrenarse como colaboradora en el programa de ‘Ya son las 8‘, de Sonsoles Ónega, ha asegurado que está muy feliz con este proyecto: «Tenía muchísimas ganas porque salía de la serie y me dieron esta oportunidad. Como dije, es un registro diferente, y me gusta. Al final estás de colaboradora hablando de todos los temas, bueno, es algo nuevo», aseguraba a este medio. Hemos querido conocer qué pasara cuando estos temas se enfoquen en sus conflictos familiares: «Pues habrá que torearlos, como siempre hago», nos ha respondido.

Y es que lo cierto es que Gloria Camila está en el punto de mira después de la demanda que interpuso a su hermana, Rocío Carrasco, para que los documentos privados de su madre no vieran la luz. La joven nos ha desvelado en qué punto se encuentra la situación: «Bueno pues nada sigue en procesos judiciales. Estamos ahí los abogados y yo pues viendo y situándonos de la mejor manera», dicen. A pesar de que a lo largo de estas semanas mucho se ha hablado del verdadero motor que le habría llevado a tomar esta decisión, ella nos ha respondido de manera contundente: «Yo lo hago directamente por proteger la memoria y la privacidad de mi madre. Creo que como hija legítima me pertenece también. Y sobre todo conocer antes los documentos antes de que se exhiban públicamente y por beneficio económico. Y eso es lo que estoy haciendo como hija», dice.

La joven no quiere frenar la emisión de la docuserie, solo conocer qué es lo que se va a publicar

Gloria Camila ha querido dejar claro que ella no quiere frenar la emisión de los mismos: «Lo único que quiero es conocer los documentos antes de que se publiquen. Luego ya que cada uno haga lo que quiera», revela a SEMANA. «Simplemente quiero tener conocimiento de esos papeles y documentos», hacía hincapié en lo mismo. Este medio le ha preguntado qué cambiaría en el caso de que en esos escritos hubiera algo bueno o malo. A lo que ella ha respondido: «Es que no hay ninguna diferencia. Solo es tener conocimiento de esos documentos antes de que se publiquen. Ahora dice que no hay ningún documento que se haya puesto en conocimiento de ningún medio ni ninguna productora. Entonces estamos en ello», ha sentenciado.