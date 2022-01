Este lunes, hemos visto el tráiler de un nuevo especial de Rocío Carrasco en el que abre las cajas y los enseres personales de Rocío Jurado, con contenido para José Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando. Durante el visionado, se puede ver a Rociíto asegurando que iba a mandar las cajas con las pertenencias del torero y de sus hermanos a sus respectivos dueños. Sin embargo, estas cajas no han llegado a su destino debido a un problema de logística por las que el torero no aceptó las mismas. Así lo ha explicado Gloria Camila Ortega, en el que además ha desvelado que se ha derrumbado al ver las imágenes de algunas de sus pertenencias.

Gloria Camila revela que no se acordaba del contenido de las cajas y se ha emocionado

La hija de José Ortega Cano ha confesado que ha puesto ‘Sálvame’ para «ver el tráiler y ver el tema cajas porque sí me gustaría aclararlo. Y yo en el momento que saca los retratos de Nueva York, que lo desconocía por completo, o los cuadernos de los dibujos con la dedicatoria a mis padres, yo si te soy sincera he llorado sola en mi casa viéndolo. Yo no tenía el conocimiento de que existía eso y después de 15 años lo veo pues… Ha sido como volver otra vez hace 15 años atrás», ha confesado la colaboradora de televisión.

«Es una mezcla de sentimientos. Entre el dolor y todo. Si te soy sincera, me da mucha pena la situación porque al final que yo lo tenga que ver 15 años después en una casa, que sí que nos lo ha mandado, pero desconocer todas esas cosas y no tener el contacto o la comunicación», ha continuado diciendo. Gloria Camila asegura que le hubiera gustado poder «recordarlo juntas. Al final es la hermana mayor dándole cosas a los hermanos pequeños que a lo mejor yo no recuerdo. Entonces me da pena la situación y que me está faltando esa parte«, cuenta.

Durante su paso por ‘Ya son las ocho’, programa en el que colabora, no ha podido evitar las lágrimas al volver a ver las imágenes del tráiler. «Al final ves cosas que yo desconocía por completo y la pena es que me las tengas que mandar en un camión y el no tener la comunicación que se tiene«, ha revelado.

La colaboradora asegura que tiene una conversación pendiente con su hermana

Estas imágenes han emocionado y mucho a Gloria Camila, que asegura que todavía tiene una larga conversación con Rocío Carrasco: «Yo le doy a mi hermana el tiempo que necesite para que se ponga en contacto conmigo cuando quiera«, ha dicho dejando una puerta abierta a un posible reencuentro con Rociíto. «Falta una conversación larga y tendida con mi hermana para que las cosas se hagan bien», dice. Y es que a la joven, le hubiera gustado que antes de hacer ese envío masivo de cajas, se hubiese puesto en contacto o bien con su padre o con ella para hacer el envío bien.

Gloria Camila ha explicado el motivo por el que padre ha rechazado las cajas

Además, en su aparición ha querido explicar lo que ha ocurrido para que el torero rechazara las cajas. Gloria Camila ha explicado que su padre y su hermano Aniceto han llegado a casa y han visto un camión con muchas cajas fuera y le pidieron al repartidor que hiciera la entrega dentro de la propiedad: “El repartidor le dice que no puede entrar dentro porque le ha dicho que reparta fuera. Con la prensa grabando. Entonces claro mi tío dice que en la puerta no y que a ver qué dice mi padre», cuenta.

Y añade: «Mi padre dice que en la calle no, que son muchísimas cajas y que no van a estar ahí fuera«, cuenta. Además, ha revelado que viendo la negativa del repartidor para hacer la entrega de la paquetería, el torero se ha puesto en contacto con su abogado, quien le ha recomendado que no las aceptase para evitar «malentendidos».

A pesar de que esa ha sido la decisión de su padre y de su tía, a Gloria Camila le hubiera gustado que sus propias pertenencias llegaran a su casa, ya que ella sí que quiere «las cajas, los dibujos…». Sin embargo, ahora tendrá que esperar a que se vuelvan a enviar o a que el letrado le dé luz verde para aceptar el contenido de las mismas.