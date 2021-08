«Si hay alguien de la familia que está siendo receptiva y que está planteándose cosas es Gloria Camila», ha anunciado la presentadora de ‘Sálvame’.

La emisión del documental de Rocío Carrasco sigue teniendo consecuencias dentro del clan Mohedano. Al parecer, no todos los miembros de la familia se han posicionado en contra de la hija de Rocío Jurado. Algunos, como Gloria Camila Mohedano, estarían cada vez más cerca de la empresaria. Así lo ha asegurado este jueves Carlota Corredera: la hija de José Ortega Cano podría estar replanteándose seriamente su relación con su hermana.

«Está planteándose cosas y poniendo en duda versiones»

«A mí me ha llegado algo que posiblemente lo van a negar… Y la persona que me lo que dice para mí va a misa. Gloria Camila está bastante decepcionada con Rocío Flores«, ha explicado la presentadora durante la emisión de ‘Sálvame’. «Cuando digo decepcionada me refiero a que, por ejemplo, cuando Rocío Flores ahora viene a Madrid muchas veces ya no se queda con su tía. Ella está haciendo su panda en Madrid. Parece que después de la emisión del documental no ha habido ninguna pequeña veta en la foto de familia, pero parece ser que no está siendo… Si hay alguien de la familia que está siendo receptiva y que está planteándose cosas y poniendo en duda versiones que hasta ahora para ella eran inalterables es Gloria Camila».

«No sé qué opciones reales tiene a la hora de establecer un vínculo o tener una relación más cercana con Rocío Carrasco. Si yo fuera Gloria Camila le diría: ‘Quiero leer esos manuscritos’. Yo querría saber lo que mi madre decía ahí. No que se hagan públicos», añadía la de Vigo. «Rocío Carrasco lo dejó claro: ‘Soy la heredera universal, si mi madre hubiera querido que saliesen ,habría salido. Si hubiera querido lo supiésemos los tres hermanos había sido así. Es lo que ella se encuentra en un buró dos meses después de su muerte».

«Puede que estuviese condicionada o manipulada por Antonio David», ha explicado Kiko Jiménez

Kiko Jiménez, ex pareja de Gloria Camila, cree que las afirmaciones de Carlota Corredera sobre la joven no son descabelladas. «Puede ser que Rocío Flores no sea la misma que era antes. Rocío antes no participaba en este medio. Ella cuando venía a Madrid venía en otro plano. Venía siempre con su tía, Gloria Camila. Siempre hacíamos piña e íbamos al mismo son. Al participar de esto, al ir a ‘Supervivientes’, al ser conocida en las redes sociales y al crear otro grupo de amigos sí que me creo que haya pasado esto», señalaba.

El andaluz cree que, en efecto, Gloria Camila podría haber cambiado su visión de las relaciones entre los miembros del clan Mohedano a raíz de la emisión de la docuserie. «Habrá visto el documental. Es su hermana. Ella conocía la versión de Antonio David. Por su edad desconocía todo esto que su hermana había vivido», detallaba. «Puede ser, que yo siempre lo he pensado, que estuviese condicionada o manipulada por Antonio David y viendo este documental se haya dado cuenta de que le ha abierto las puertas de su casa a una persona que desconocía». Asimismo, confirmaba las declaraciones de Carlota Corredera: «Rocío Flores ha ampliado su círculo en Madrid».

Gloria Camila, dispuesta a acercar posturas con su hermana

Carlota Corredera intuye que en estos momentos Gloria Camila está dispuesta a acercar posturas con su hermana. Por otra parte, ha recordado que la relación con Rocío Flores es cada vez más distante debido a los entornos tan diferentes en los que se mueve cada una de ellas: «Ha sucedido a la vez que Rocío Flores ha ampliado su círculo en Madrid y Gloria Camila se hace preguntas«.

Una vez más, Gloria Camila está en boca de todos. La joven, por su parte, se manifestaba hace apenas un día en las redes sociales, coincidiendo con el regreso de Rociíto al plató de ‘Sálvame’. Y a través de Stories de Instagram compartía una bonita fotografía de Rocío Jurado y Ortega Cano el día de su boda.

Rocío Carrasco, por su parte, salía en defensa de su hermana cuando daba respuesta a las palabras de Kiko Matamoros. «El otro día Kiko Matamoros lanzó esa noticia. Y la lanzó con un tinte de que la Presidenta de la Asociación era Gloria Camila y que a la asociación se la había dejado fuera», decía. «¡Que no meta a mi hermana en esto, que mi hermana no tiene nada que ver en esto! Que mi hermana se ha mantenido al margen. Mi hermana es presidenta de la asociación hace nada y menos. Esto no tiene nada que ver con mi hermana. Que no tire por ahí, que por ahí no va a conseguir nada», decía, rompiendo una lanza a favor de ella.