Gloria Camila lleva mucho tiempo siendo personaje público por la familia a la que pertenece. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha participado durante muchos años en programas de televisión, pero ahora ha dado un paso más y se ha convertido en colaboradora de ‘Ya son las ocho’, donde habla abiertamente de todas las polémicas familiares, más de actualidad que nunca con el homenaje a su madre.

Pues bien, en este programa acaba de hablar un poquito más de su novio, David, al que siempre han mantenido en un discreto segundo plano. Y es que su pareja así lo desea. Según Gloria Camila, su pareja prefiere quedarse tras el foco mediático y ella tampoco quiere que él entre en este mundo.

Consciente de lo que supondría que David salga al foco mediático, Gloria Camila le ha hecho a su novio una prohibición. Y es que no le apetecería que fuera al programa de ‘La isla de la tentaciones’. Tiene claro que no participaría en este ‘reality’ ni en ningún otro: «Ni en ‘La isla de las tentaciones’, ahí no le dejo ni yo», ha destacado entre risas.

Gloria Camila prohibe a su novio ir al programa ‘La isla de las tentaciones’

La joven ha desvelado que cuendo mantenía una relación con Kiko Jiménez le ofrecieron ir a la primera temporada de este programa. «Me lo contaron de otra manera y yo dije que no. Kiko sí quería y yo dije que no quería ir», ha declarado. Esta respuesta también la daría ahora estando con David: «A día de hoy tampoco iría con él».

Y no solo por ella, sino porque David tampoco quiere pertenecer a esta mundo: «Él pasa de todo lo de la televisión, siempre quiere estar detrás y que no se le ubique públicamente». David está centrado en su profesión, que nada tiene que ver con salir en televisión. «Es profesor de inglés, está en un colegio, es súper feliz, juega también al fútbol…».

Dos años de amor

Gloria Camila y David acaban de celebrar dos años de amor. Aunque son más de celebrar estas fechas en la intimidad, la joven no pudo aguantarse las ganas y le dedicó unas bonitas palabras: «Ya llegó el 11. Y ya son dos años que llevas haciéndome feliz, feliz de verdad. Llegaste en un momento de mi vida en el que estaba bastante inestable tanto emocional como mental y tú, tú David me enseñaste la otra parte de la historia que me estaba perdiendo. En la que las cosas vienen y van, y que los que vienen a nuestras vidas es porque un propósito traía. Y en la que con lágrimas me hacías reír, y me hacías ver el lado positivo de las cosas. Gracias por estar, ser y amarme 💛 QUÉ SUERTE LA MÍA DE TENERTE AMOR».