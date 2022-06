Gloria Camila no puede estar más feliz de la etapa que atraviesa. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado está en calma y ha encontrado un equilibrio en su vida personal y también en la profesional. A pesar de que tiene muchos frentes familiares abiertos, la joven ya está habituada y convive con ellos. No puede estar más orgullosa de tener una magnifica relación con su padre, al que ve muy a menudo y también está enamorada de su chico, con el que vive en Madrid. En el terreno profesional, está centrada en su labor como ‘influencer’, una tarea que combina con sus apariciones en televisión. Y no olvida hacer planes que le gustan, como acudir a los toros.

La joven acude a los toros con un chico que no es su novio