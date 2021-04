La hermana de Rocío Carrasco ha visto el especial biográfico sobre ella, pero no ha mostrado demasiado interés por sus testimonios.

Este lunes, Gloria Camila Ortega ha respondido a las preguntas sobre El documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, el documental sobre la vida de Rocío Carrasco. Un programa que ha alcanzado récords históricos en televisión y que está dando mucho que hablar. Y que está removiendo muchas emociones en el seno de las familias Flores, Mohedano y Ortega.

En la última entrega del programa, la hija de Rocío Jurado hablaba de la adopción de sus hermanos, José Fernando y Gloria Camila. Rocío Jurado y José Ortega Cano adoptaron a los dos hermanos en el año 1999, cuando ella tenía tres años y su hermano seis. Ella misma ha contado que «estaba encantada con los niños» y que firmó un documento en el que se comprometía a hacerse cargo de ellos si le sucedía algo a sus padres mientras estos eran menores de edad.

Gloria Camila vio el último episodio del documental de Rocío Carrasco, pero «me dormí»

El testimonio de Carrasco hablando sobre sus hermanos tiene a su hermano José Fernando muy pendiente de sus palabras. «José Fernando está viendo el documental de su hermana y está siguiendo todo lo que pasa», ha asegurado Michu, pareja y madre de su hija. Sin embargo, el espacio no parece haber provocado un gran interés en Gloria Camila. La joven ha confesado no estar demasiado pendiente de las declaraciones de la empresaria en el especial de Telecinco. «Lo siento. No voy a decir nada. Y aparte es que me dormí», ha explicado a los reporteros de Europa Press en el siguiente vídeo. ¡No se lo pierda!

Vídeo: Europa Press

Las palabras de la hija de José Ortega Cano en respuesta al documental de su hermana se producen el mismo día que su expareja, Kiko Jiménez, ha contado en ‘Sálvame’ el motivo por el que Rocío Jurado y Ortega Cano sentían «terror» hacia su exyerno. Según el colaborador existe material en el que se refleja que el malagueño los tenía «atemorizados».

«Hay una prueba y es un vídeo, un vídeo que compromete tanto a Ortega como a Rocío. Él tiene en su poder un vídeo, un material muy delicado y muy sensible que no puedo revelar”, detallaba ante las cámaras de Telecinco.

Vídeo: GTRES

También Fidel Albiac se ha pronunciado sobre el documental de su mujer con una sorprendente y extraña reacción que se puede ver en este vídeo. No se pierda las imágenes del empresario reaccionando de manera insólita cuando se le pregunta por las explosivas declaraciones de su mujer.