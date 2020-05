7 Ha sido uno de los momentos más importantes de toda tu carrera

La reacción de España fue muy bonita. No me esperaba que la gente se sintiera tan orgullosa y que sintiera la actuación como suya, que es lo que me ha trasladado todo el mundo. Me decían que era como si todo el mundo se hubiese subido conmigo al escenario. Los españoles se volvieron una piña conmigo y no me llegó ningún comentario negativo de ningún tipo. Nadie nunca podrá vivirlo, porque una primera vez es un momento único, y yo he sido la primera española en subirme a ese escenario.