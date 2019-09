Isabel Pantoja hace llorar a Anabel con sus elogios, pero termina liándola

Anabel Pantoja, nominada a abandonar la casa de ‘GH VIP 7’, ha recibido la sorpresa más especial desde que entró en la casa de Guadalix de la Sierra. Su tía Isabel Pantoja ha hablado con ella en directo para demostrarle su apoyo. Minutos después, la andaluza era expulsada del concurso con un 57,8% de los votos.

«Te quiero como si fueras mi hija mayor»

A la sobrina de la tonadillera le ha llegado el mayor apoyo que podía en pleno directo. Su tía se ha puesto en contacto telefónico con la casa para demostrarle su cariño e incondicional consuelo. «Escúchame tranquila. Quiero felicitaros a las dos. Me da muchísima pena que estéis nominadas. Sabemos lo que es el concurso. El hermano de Irene ya habló con su hermana. Yo no podría dejar de hacerlo contigo porque tú para mí es como si fueras mi hija mayor, te cogí desde pequeña en mis brazos».

«Sé que me quieres con pasión»

«Se que me quieres con pasión y con esa pasión te quiero yo. Salgas o no salgas eres la ganadora», decía la artista a su sobrina, a quien le ha advertido: «¡No ronees con nadie, que veo una cosa muy rara con el italiano!». También le ha recordado cuánto la valora su familia: «Quieres a tu familia, a tus amigos, a tus sobrinos. Eres imprescindible en esa casa y no ha dado tiempo a verte. Ha sido complicado. Eres lo más bonito que ha parido madre, una Pantoja, con todo tu arte. Estamos muy orgullosos de ti». Hace apenas unos días, la cantante iniciaba una campaña en sus redes sociales para evitar la expulsión de su sobrina.

Anabel: «No me quiero ir»

La colaboradora de Telecinco no quiere abandonar la casa de Guadalix. «Este era mi sueño hace cinco años. No quiero faltar a mi gente ni quiero irme. Estoy arropada por todos mis compañeros y me da mucha rabia haber estado nominada», ha confesado la sevillana. «No me quiero ir. Era mi sueño y me tocaba disfrutar. Es una putada lo que me ha pasado».

Anabel, tras su expulsión: «No sé en qué he fallado»

Tras conocer que era expulsada por el público, Anabel no podía comprender los motivos por los que tanto sus compañeros como la audiencia del programa le dieron la espalda. «Estoy jodida, tenía muchos planes y quería cumplir este sueño. No sé en qué he fallado. Me quedo con lo que he vivido esta semana con ellos. Es un juego y hay que seguir».

