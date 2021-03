La joven ha arropado al colaborador y lo ha hecho de una forma que no ha pasado desapercibida, más cuando sabe que él está en el punto de mira.

Rocío Flores será sin quererlo una de las grandes protagonistas del documental que ha grabado su madre, Rocío Carrasco, y que está a punto de emitirse en Telecinco. La joven sabe que se avecina una auténtica tormenta mediática que ya ha comenzado con las primeras confesiones que han visto la luz de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Siempre fiel defensora de su progenitor, esta vez también ha tenido un destacado gesto con este.

A través de su perfil en Instagram, la exconcursante de ‘Supervivientes’ felicitaba a Antonio David Flores por el día del padre. Añadía una nota escueta, pero contundente: «Sobran las palabras» que acompañaba del emoticono de un corazón. Mujer de convicciones firmes, nuevamente Rocío Flores ha apoyado al colaborador y lo ha hecho de una forma que no ha pasado desapercibida, más cuando sabe que él está en el punto de mira. Por el momento, ha adoptado una postura cauta a la espera de que se emita el documental.

Tras enterarse de la noticia, Rocío Flores confirmó estar un poco en «shock» por la decisión de su madre de hablar en televisión cuando siempre había optado por guardar silencio. «Ni se me hubiese pasado por la cabeza». Eso sí, no le preocupa su relato: «Cada uno es libre de opinar lo que quiera (…) Cada uno que haga lo que quiera».

El testimonio más esperado

Las primeras pinceladas nos dejan a una Rocío Carrasco con ganas de contarlo todo. «A mí me ha arrancado de cuajo lo más importante que bajo mi punto de vista tiene una mujer, que son sus hijos». Ha confesado haber «malvivido» durante 20 años con tal de «no contribuir al sufrimiento de dos niños».

Uno de los principales damnificados con su relato es Antonio David Flores a quien ha acusado de provocar la ausencia de sus hijos. No ha querido pronunciarse sobre si le considera un buen padre: «Yo como persona no voy a hacer algo que han hecho conmigo, yo lo que sí voy a hacer es contar la verdad de 20 años y que luego la gente juzgue».

Por su parte, el colaborador ha anunciado que está dispuesto a tomar medidas legales contra su exmujer. «No voy a permitir que esa señora vuelva a hacer ver a la sociedad que soy una persona que ha maltratado», afirmó en ‘Sálvame’ visiblemente afectado. «Voy a hablar con mi abogado, me tengo que enterar bien de todos los asuntos. He pedido a la dirección del programa poder venir a Málaga a mi despacho a ver toda la documentación que tengo. Ya tomaré la decisiones que tenga que tomar, no voy a entrar en el juego».

Asimismo se manifestó sobre las posibles intenciones de Rocío Carrasco de quitarse la vida: «Si ella dice que yo soy el responsable de que se haya intentado suicidar lo va a tener que demostrar, pero que no se le olvide a nadie que aquí hay muchas sorpresas. Si esta es su forma de empezar se ha equivocado».