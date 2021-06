Durante las últimas semanas han saltado los rumores de crisis entre Ana Soria y Enrique Ponce. Ahora, la joven almeriense se encarga de desmentirlo

Han sido semanas muy complicadas para Enrique Ponce y Ana Soria, que han visto cómo su relación se ha visto cuestionada. Además, este miércoles se publicaban unas fotografías donde se podía ver a la pareja en una fuerte discusión, lo que ha hecho que la pareja se vea más en el punto de mira. A todo esto, además se suma que el torero se ha quitado sus redes sociales lo que avivaba todavía más estos rumores de crisis. Pero, ¿cómo se toma la pareja que se hable de una supuesta crisis? ¿Qué hay de verdad en ello? ¿Siguen juntos? El gesto de Ana Soria revela en qué momento se encuentra la pareja.

Ana Soria, la mayor seguidora de Enrique Ponce

A pesar de que este miércoles se publicaban estas fotografías, estas datan del mes de marzo, por lo que ahora las aguas están más calmadas en casa de la almeriense y el torero. Ana Soria ha querido confirmar que no hay ruptura con Enrique Ponce desvelándonos el plan del que disfrutaron juntos este mismo miércoles. La joven almeriense ha compartido en su perfil de Instagram imágenes juntos en una plaza de toros. Ana se ha convertido en la mejor fan del diestro y le acompaña en sus entrenamientos. Prueba de ello son las imágenes de ella.

Ana Soria y Enrique Ponce se han convertido en inseparables. Por este motivo, la estudiante de Derecho le acompaña en muchos de sus compromisos profesionales. Aún así, evita acudir a aquellos actos mediáticos y prefiere acompañarle en aquellos más íntimos para estar junto a los suyos. La joven almeriense ha compartido una fotografía en el que se puede ver a Ponce toreando. Sin muchas florituras y sin necesidad de palabras, con estas imágenes desmiente cualquier rumor de crisis entre ellos.

Estos rumores se vieron avivados después de que Enrique Ponce cerrara su cuenta de Instagram. El torero tomó la decisión de eliminar cualquier rastro de las redes sociales y, sin quererlo, también eliminó las publicaciones de amor que le había dedicado a su novia. Esto hacía pensar que la pareja no estaba pasando por su mejor momento y que el torero estaba intentando tomarse un retiro mediático y social para retomar las riendas de su vida. Todo muy lejos de la realidad.

La pareja fue la gran protagonista del verano pasado

La pareja, que se convirtió en la más buscada el pasado verano, está intentando llevar su relación de forma tranquila. Más ahora cuando Enrique Ponce tiene por delante un importante acontecimiento familiar: la comunión de su hija pequeña, Bianca. Una celebración que supondrá un reencuentro con su ex, Paloma Cuevas, con quien estuvo casado 24 años. Todo apunta a que se celebrará en la finca familiar ante un selecto grupo de invitados, entre los que no se encuentra la joven almeriense. No acudirá al evento para evitar posibles tensiones. Además, sabe que centraría todas las miradas.