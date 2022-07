«Qué guapa está, hacía tiempo que no se la veía así». Esta es la frase más repetida entre los periodistas que este miércoles coincidieron con Almudena Cid en un evento en Madrid. La exgimnasta vuelve a brillar tras sus meses más complicados y es que, como ya dicen, siempre después de la tormenta vuelve a salir el sol. ¿El ‘culpable’ de su sonrisa? Gerardo Berodia, un apuesto agente deportivo de 41 años con el que ha olvidado a su ex, Christian Gálvez, tal y como se pueden ver en las fotos exclusivas de esta revista. Mientras ella asegura que «por ahora son amigos», Gerardo habla con SEMANA sobre lo que le une a Almudena, siendo estas sus primeras declaraciones públicas. Sincero, amable y, sobre todo natural, nos atiende al otro lado del teléfono, demostrando que ante todo no tiene nada que esconder.

«Todo en orden, todo bien. Como para no enterarse de las fotos…», dice con una media sonrisa. El exfutbolista es consciente del ruido que ha hecho la portada de SEMANA y de que él y Almudena han copado titulares tras ser pillados realizando actos cotidianos como cualquier pareja. Sabe que la actriz ha recuperado su esencia, esa luz que tantos años ha estado presente tanto en su actitud como en su rostro y que últimamente se había esfumado. «Los que la queremos nos alegramos mucho de verla así, con esa mirada», responde. Reconoce que tienen una estrecha amistad y explica que Almudena es alguien importante en su vida, una pieza fundamental a día de hoy. «Se está apoyando en mí y yo en ella», añade.

Almudena Cid, ilusionada de nuevo

Él como Almudena no quieren poner etiquetas y apoya la información de SEMANA de que se conocen desde hace mucho tiempo. Se entienden, se cuentan confidencias y confían plenamente en el otro, lo cual hace mucho más especial lo que está surgiendo entre ellos. Almudena, por fin, vuelve a ser la de siempre, algo de lo que, por supuesto, también se ha percatado su madre. Aunque no ha querido pronunciarse, un ‘me gusta’ de sus redes sociales demuestra que no puede estar más tranquila con el hombre que tiene su hija ahora al lado. «Con tal de que Gerardo la cuide y estén bien que hagan lo que quieran», dice un usuario de Twitter, mensaje que ya cuenta con la aprobación de Mina Tostado, madre de Almudena Cid.

El chico con el que Almudena no ha dejado de hacer planes las últimas semanas ha aportado mucha estabilidad a la intérprete. Su amistad comenzó mucho años, pero han aprendido a mirarse de otro modo, hecho que puedes descubrir si corres a tu kiosco y adquieres la revista SEMANA. Sabemos cuál ha sido su hoja de ruta este verano y cómo se comportan cuando creen que no hay cámaras o curiosos a su alrededor, información que hasta ahora no había visto la luz. No ha sido fácil para ella pasar página, han tenido que pasar meses y, sobre todo, ha tenido que trabajar consigo misma para dar pasos al frente. Gerardo, con quien ha conseguido hablar este medio por primera vez en exclusiva, tiene un gran peso en el giro de 180 grados que Almudena ha dado en tiempo récord. Ahora solo quieren dejar que fluya…