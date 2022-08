«Nos estamos separando», dijo Shakira el día 4 de junio. Dos meses y medio después de este comunicado, Piqué ha sido pillado besándose apasionadamente con su nueva ilusión, Clara Chía Martí, durante un concierto en Girona. Está feliz y le es indiferente que cualquier curioso le fotografíe junto a ella, pues quiere vivir con total naturalidad su relación. Por ello, este fin de semana se abrazaron, bailaron y cantaron sin cesar sin separarse del otro en una grada en la que había otros muchos fans de Dani Martín. Grada en la que, por cierto, se encontraban los padres de Piqué, quienes ya conocerían a esta joven de 23 años.

Estas imágenes no solo han impactado a los seguidores del futbolista o de la cantante, también a la propia Shakira, con quien habría llegado a un acuerdo para cuidar al máximo sus apariciones públicas con otras personas, según Socialité. Este ‘pacto’ con ello estaría roto, no obstante, no es lo único que puede descuadrar a la artista y a su entorno, también la existencia de una cronología llamativa: fechas y fotos que ponen a Piqué contra las cuerdas.