Gerard Piqué y Clara Chía continúan con su relación sentimental. A ninguno de los dos protagonistas parece haberles afectado la canción en la que Shakira contaba los motivos de su ruptura con el futbolista, al igual que los millones de escuchas que ha conseguido en todas las plataformas. Ha sido un éxito arrollador, lo cual le hace especialmente ilusión dadas las circunstancias. Cabe recordar que a su separación se suma ahora el ingreso de su padre, quien según la colombiana no es solo su padre, sino su «héroe y persona favorita». Días después de que la vida de Shakira siga siendo una auténtica montaña rusa, ha reaparecido la pareja formada por Piqué y Clara Chía a la salida del Camp Nou.

El vídeo que ha sido tomado por un fan que estaba al lado del coche de Piqué demuestra lo bien que se encuentra en su relación. Piqué está feliz y disfruta del momento que vive junto a su chica, tal y como demuestran las imágenes que ahora han visto la luz. Se puede ver al jugador conduciendo en vehículo y a ella hablarle, señalar a un punto desconocido y sonreír. Están ajenos a cualquier polémica y solo quieren disfrutar del momento que atraviesan. Es cierto que no están cómodos por la afluencia de gente, pero se lo toman con calma y no dejan de compartir confidencias, sonrisas y miradas que hablan por sí solas, lo que deja ver que, pese a todo, no pueden estar mejor. Ninguno de ellos se ha pronunciado acerca de Shakira, quien sí ha explicado qué supuso para ella romper con el padre de sus hijos. Tildó esta etapa de su momento más oscuro, pero ha sabido resurgir de sus cenizas y apoyarse en sus pequeños, sus verdaderos tesoros.

Fue en el mes de junio cuando se supo que Shakira y Piqué habían roto, siendo poco después cuando se supo de la existencia de Clara Chía. La joven cada vez está más metida en la familia de su chico y comparte más momentos con el entorno de él, hecho que se ha hecho patente en diferentes ocasiones. Ejemplo de ello cuando acudió a la boda de uno de los amigos de Piqué o cuando fue vista con los hijos del catalán en Cerdanya, casa que visitó en multitud de ocasiones con Shakira cuando estaban juntos. Ahora solo miran hacia el futuro, dejando a un lado otras relaciones o satélites ajenos a su noviazgo.