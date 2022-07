La muerte de Carlos Marín no solo es dolorosa por su ausencia, también por las batallas que se han desatado tras su fallecimiento hace ya más de seis meses. Rosa Marín, hermana del barítono, acusa ahora a la expareja de Marín, Geraldine, de «intentar arruinarles» y de «llamarles continuamente» hasta tal punto que, según ella», su madre ha tenido un ataque de ansiedad. ¿El motivo? La apertura del testamento, en la que el cantante legó un piso, valorado en casi 700.000 euros a la que fue su novia, y que todavía tiene pendiente una hipoteca de 300.000 euros. «La beneficiaria quiere que la casa se le entregue libre de cargas, que sea la madre de él quien pague los atrasos y el monto total», ha dicho el abogado de la familia, un dinero del que no dispondría y que se niegan a asumir. SEMANA se ha puesto en contacto con Geraldine para conocer su versión y, en exclusiva, nos cuenta que ha iniciado acciones legales contra ellos.

No entiende la razón por la que cargan contra ella y mantiene que no piensa quedarse de brazos cruzados. «Está en manos de mis abogados por acusaciones falsas», dice en conversación con este medio. Geraldine adoraba a Carlos Marín, de hecho, sigue llorando su muerte cada día. Dolida porque se diga que es una mujer interesada y porque incluso se haya solicitado una orden de alejamiento contra ella para que deje de llamar a la madre de Carlos Marín, se confiesa con esta revista. «Estoy muy triste. Ya acusaron a los de Il Divo y como no pudo demostrar nada, ahora me viene a molestar a mí. Voy a hacer un escrito con mis abogados (…) Su madre y yo tenemos suficiente confianza para hablar entre nosotras. Todo queda en manos de mis abogados por acusarme de cosas falsas, coaccionarme e insultarme», dice indignada.

Los derechos de imagen de Carlos Marín

Geraldine vuelve a recalcar su figura y señala que ella tenía un peso muy importante en la carrera de Carlos Marín, no solo a nivel personal durante 19 años, sino también laboral. Trabajaron mano a mano durante años, un legado musical que sigue junto a ella y del que, por cierto, se siente tremendamente orgullosa. Otra lucha que enfrenta a Geraldine con la familia de Carlos Marín. «Carlos siempre ha dicho en todas las entrevistas que yo editaba, creaba, me encargaba del vestuario…», dice Inocence, su nombre artístico. Si bien ella considera que debería de poder usar su imagen para la explotación artística, su familia cree todo lo contrario. «Los derechos corresponden a su madre, que es la heredera. El único director creativo o artístico era Carlos y eso es incuestionable», dice su entorno.

Rosa Marín sacaba a la luz esta semana la tensísima relación que existe con Geraldine. Ella y su madre insisten en que no cederán a las pretensiones de la expareja de Carlos Marín y han cargado duramente contra ella, durísimas acusaciones que Geraldine no quiere que caigan en saco roto. «Ella llama continuamente a mi madre por teléfono y le ha provocado ya varias crisis de ansiedad, no es justo. Tal es el volumen de llamadas que yo solicité una orden de alejamiento que no se concedió porque la tenía que pedir mi madre. Después de todo lo que ha hecho mi madre por ella… A esa mujer solo le mueve el dinero», ha dicho Rosa a ABC. Se sienten presionados y ambas partes han iniciado una maquinaria que no dejará de rodar hasta que un juez dicte sentencia. Geraldine y Carlos Marín se divorciaron en el año 2009, pero siguieron teniendo una relación muy especial, tanto que durante la pandemia retomaron su relación. Con la muerte del artista todo ha saltado por los aires.