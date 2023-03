Georgina Rodríguez rompe en llanto al recordar la muerte de su hijo en la nueva temporada de su serie 'Soy Georgina'

'Soy Georgina 2' llega a Netflix el próximo 24 de marzo, una fecha muy esperada, pues su reality vendrá cargado de momentos significativos para ella. En él Georgina Rodríguez hablará sobre el peor momento de su vida: la pérdida de su bebé. A pesar de que apenas había tratado este trágico suceso, en esta ocasión se confesará ante las cámaras sobre lo sucedido en el mes de abril del pasado año. "Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento", ha confesado en la promoción que acaba de ver la luz. Ella misma es quien se rompe y quien no puede evitar llorar al hablar del momento más duro de su pasado. "Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante", asegura.

La pareja de Cristiano Ronaldo ha vivido en su propia piel la crudeza de la muerte de un hijo, un dolor indescriptible y cuya herida siempre estará abierta para ellos. Sin embargo, ella intenta ser optimista y quedarse con todo lo bonito que tiene en su vida junto a sus hijos y junto al amor de su vida. "La vida es dura, la vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante, ser fuerte", comenta Georgina. Pero, ¿cómo se tomó el futbolista aquel momento? "Cris me animó muchísimo a seguir adelante con mis compromisos. Me dijo ‘Gio, sigue con tu vida. Te va a hacer bien", ha dicho la de Jaca. Dicho y hecho. La modelo empezó a centrarse en sus pequeños y en su rutina, algo que le hizo seguir adelante y no mirar tanto al pasado. "Mi prioridad es mi familia, son mis hijos. Estoy súper feliz y sobre todo muy agradecida", desliza. Aunque no es fácil para ella, lo cierto es que hablar públicamente sobre lo que pasó le sirve como terapia.

Además, profundiza en su relación sentimental con Cristiano, cuyo noviazgo comenzó en el año 2016 y tras el que se han convertido en padres de una pequeña gran familia. "Es súper detallista, es muy bueno conmigo. (...) Cristiano es el amor de mi vida. Yo soy una súper mami, una súper mujer", apunta. Fue hace casi un año cuando Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anunciaron la partida de su bebé en el parto múltiple, un final que jamás hubieran imaginado para ellos. "Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", escribieron. Desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. Ni para ella ni para él. Ella trató de refugiarse y apoyarse en sus seres queridos y él poco después dejó el equipo de fútbol en el que trabajaba, siendo en el mes de diciembre cuando fichó por el equipo saudí Al Nassr, por lo que todos hicieron las maletas y se mudaron a Arabia Saudí, donde empezaron casi de cero.

Se mostrarán fotografías inéditas y secretos de la pareja, una nueva entrega que promete revolucionar la plataforma audiovisual. Si bien los primeros episodios resultaron ser un éxito, todo apunta a que esta vez hará todavía más ruido. Con 47 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, muchos esperan que Georgina deje ver su versión más real. La maniquí invitará al programa para que no solo le acompañen en sus viajes profesionales, también en sus planes familiares o en momentos de ocio como, por ejemplo, el concierto con Rosalía, que también aparece en esta docuserie que tanta expectación ha causado.