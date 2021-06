Este jueves, Cristiano JR., el hijo de Cristiano Ronaldo cumplía 11 años y tuvo una espectacular fiesta de cumpleaños nada más y nada menos que en el Parque de Atracciones de Madrid. Georgina Rodríguez fue la encargada de organizar una espectacular fiesta donde acudieron los amigos del niño y algunas amigas de la modelo. Todos juntos pasaron un día en grande montándose en todas las atracciones y disfrutando de la compañía de los muñecos que amenizan los paseos por el parque. Obviamente no faltó la tarta, decorada con motivos del fútbol, y diferentes pasteles, con el mismo diseño, para que Cristiano JR. soplara las velas delante todos sus amigos y sus hermanos, los gemelos: Eva y Mateo, y Alana Martina.

Tal y como ha publicado la modelo en sus redes sociales, Georgina Rodríguez le organizó un espectacular cumpleaños en el parque de atracciones de Madrid. Ha compartido un álbum fotográfico con el gran día que disfrutaron y una bonita felicitación. «Felicidades mi príncipe 🎁🎂🎉❤️ Es un placer verte crecer día a día y ver en el hombrecito que te estás convirtiendo. Gracias por hacernos sentir tan orgullosos de ti. Gracias por ser el mejor hermano mayor, hijo y compañero de vida», ha comenzado diciendo.

«Me emociona ver en tus ojos tanta alegría y agradecimiento por el día de hoy. Gracias por hacerme sentir cada día la mejor mamá del mundo. Te amamos papá, mamá y hermanos. @cristiano ❤️❤️❤️❤️ #happybirthday», ha sentenciado en la publicación junto a las fotografías del divertido día que pasaron en el parque de atracciones. Quien no pudo asistir a la celebración fue Cristiano Ronaldo. A pesar de que no hay imágenes del jugador de fútbol durante la fiesta, sí que hizo pública una felicitación para el menor. «Felicitaciones, mi amor! 🎂🎉🎊 ¡ Eres un orgullo para papá! ¡11 años de muchas alegrías y sonrisas! Que siempre luches por tus sueños🙏🏻Te queremos mucho❤️ #Bendito», ha escrito junto a una fotografía de Cristiano JR.

La otra fiesta de Cristiano Jr.

Además, Georgina Rodríguez también disfrutó junto al menor en Pedraza, en compañía de Samantha Vallejo-Nágera. «Qué lindo día pasamos ayer en Pedraza con mis chicos de @esferafundacion mil gracias querida @samyspain por acogernos en tu casa. Este día quedará por siempre grabado en mi recuerdo 💖», escribía junto a diferentes imágenes del divertido día que también pasó en compañía de un grupo de amigos. Un experiencia en apoyo a la Fundación Esfera, una iniciativa que facilita a los participantes el aprendizaje necesario para acceder a plazas ofertadas por Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid.