Gema López nos vuelve a sorprender: este es su nivel de inglés

Gema López no es muy dada a compartir ciertas parcelas de su vida a través de las redes sociales. Sin embargo, hay veces que hace una excepción y nos deja ver qué ocurre más allá del plató de ‘Sálvame’, programa en el trabaja como colaboradora desde hace años. Hace unas horas, nos sorprendía al compartir una publicación que antes habíamos visto en su Instagram.

Y es que como han hecho otros rostros conocidos en las redes sociales, Gema se ha convertido en imagen de una empresa que da clases de inglés de manera online. La colaboradora de televisión no ha dudado en compartir un vídeo en el que se muestra muy atenta a las indicaciones de la profesora que le ha tocado. A diferencia de otras, Gema necesita que le hablen en español para entenderla.

Aún así, se ha mostrado muy entusiasmada con el inicio de sus clases de inglés y ha sido capaz de decir dos frases: «This is Alex, this is Anna». Aunque su trabajo en ‘Sálvame’ le quita gran parte del tiempo, Gema ha conseguido encontrar un hueco para mejorar su inglés. Si está motivada, la colaboradora dará clases todas las semanas y podrá notar mejoría en poco tiempo.

Gema López se ha apuntado a clases de inglés de manera online

Su profesión como colaboradora de televisión la desempeña en paralelo a su labor como empresaria. Y es que hace apenas unos meses tomaba la decisión de abrir una tienda de ropa y así cumplir uno de sus sueños. Ella es su mejor modelo, ya que en sus redes sociales comparte cada día los looks que luce para acudir al plató de ‘Sálvame’. No hay mejor escaparate que la televisión para promocionar sus prendas. El pasado mes de agosto fue pillada por la zona en la que ha abierto un local de moda para supervisar las obras. La firma que ha puesto en marcha se llama ‘Neandnu’ y parece estar siendo todo un éxito.

Además, todos estos proyectos que tiene entre manos se une su función como ‘influencer’. Es una de las colaboradoras de televisión más activas en las redes sociales, lo que le ha hecho sumar a día de hoy la cantidad de más de 359.000 seguidores, solo en Instagram. Sin embargo, tiene claro qué tipo de contenido está dispuesta a mostrar, ya que como celosa de su intimidad, nunca comparte nada relacionado con su familia.

Quiere seguir siendo la misma

A pesar de que goza de éxito personal y profesional, Gema tiene los pies en la tierra. Así lo aseguró ella misma en el plató de su programa: «Cuando empecé a trabajar en este programa me propuse una cosa: ser seguir siendo yo misma. Intento ser súper leal a mis principios, a mis ideas a mis creencias. Con muchas equivocaciones…. No soy la más lista, ni la más inteligente, ni la que mejor lo hace. Pero sí soy fiel a mí misma. Por eso en ‘Sálvame’ me adapté poco a poco. Primero venía un día, luego dos, luego tres… Era adaptarme a un medio y a una forma de hacer televisión muy diferente. Y un programa que llevaba un tiempo», dijo la tertuliana.