¿Qué hace tan feliz a la colaboradora de ‘Sálvame’? Ella misma lo cuenta en sus redes sociales: ¡Se ha estrenado como diseñadora de moda!

Este viernes, Gema López ha revelado por fin qué la ha tenido tan ilusionada últimamente. La periodista llevaba días compartiendo en sus redes sociales mensajes que hacían presagiar que, quizás, haya encontrado a un nuevo amor. «Todo llega. La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos», decía hace unos días. Pero lo que la hace suspirar de nuevo no es una nueva pareja, sino la satisfacción de haber hecho realidad un sueño.

Gema López presenta la primera camiseta diseñada por ella

Y es que, a sus 50 años, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha lanzado por primera vez en un nuevo proyecto. Un trabajo en el que ha debutado ni más ni menos que como diseñadora de moda. Así lo ha contado ella misma ante los 300.000 ‘followers’ que la siguen en Instagram. «No sabéis la ilusión que me hace presentaros la primera camiseta 👚 que he diseñado para @neandnu con la ayuda de @anabel.lee.ilustracion«, escribe, junto a una foto en la que luce la primera prenda que lleva impresa toda su creatividad. ¡Ya sabemos, por fin, el motivo de su alegría!

«Tenía ganas de plasmar algo con lo que me sintiera muy identificada. Dos cosas tenía claras: El mar tenía que estar presente y una mujer acompañándome. Vengo de una familia de grandes mujeres, sin ellas no habría conseguido estar donde estoy y ser lo que soy y con esas dos premisas me lancé a esta aventura», señala en su post.

«Pensé en las cosas que me hacen más felices»

«Era complicado buscar una frase, un lema que resumiera mi manera de vivir, de sentir y pensé en una en las cosas que me hacen más felices: viajar a cualquier lado, sin importar el donde sino el con quién. Así surgió “La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos’», añade. «Gracias Sara por hacérmelo tan fácil, esto que hoy nace es tan tuyo como mío 😉. Gracias Aurora y Anabel por los sabios consejos y por una ilustración que es una maravilla. 💙💙 Espero que os guste 😊 y que esto sea el principio de un largo viaje juntos», concluye. Su publicación, acompañada de hashtags como «ilusiones» y «proyectos», no han tardado en provocar un sinfín de reacciones. Y numerosos admiradores y amigos, como su compañera Chelo García Cortés, la han felicitado por este nuevo reto que afronta con tantas ganas. «Preciosa», «Me encanta» o «Gema, me encanta tu estilo. ¿Cómo se pueden comprar tus camisetas» comentan.