¿Viste bien Gema López? El único look con el que patina

Gema López es una de las colaboradoras habituales en ‘Sálvame’, siempre evitando que su vida personal siga manteniéndose en un discreto segundo plano. Esto no le ha impedido convertirse en toda una ‘influencer’ con más de 221.000 seguidores, que van en aumento cada día.

Gema López es todo una ‘influencer’ en Instagram

La colaboradora es muy activa en las redes, donde no solo comparte algunas de sus colaboraciones publicitarias con algunas firmas, también su día a día y por supuesto, los looks que luce durante las tardes en ‘Sálvame’. Esto último le ha permitido ser una de los rostros conocidos por los que muchas firmas de moda apuestan para enviarle algunos de sus productos.

Aunque cuenta con un séquito muy fiel de seguidores, Gema López también ha recibido algunas críticas en cuanto a sus estilismos. El último de ellos cuando ha elegido un vestido negro tipo babydoll con estampado floral y tira bordada del mismo color que no ha terminado de convencer a una gran parte de seguidores.

Este ha sido su look más criticado en las redes

«Qué vestido mas feo», «Ufff qué negra, si todavía hay rayos de sol», «Hoy no me gusta tú look te hace más mayor», han sido solo algunos de los comentarios que le han hecho algunos de sus seguidores más exigentes. Ella ha preferido mantenerse al margen y no entrar en contestar. De hecho su respuesta suele ser seguir subiendo sus estilismos.

Y es que la mayoría de las veces, la colaboradora de televisión se decanta por looks espectaculares que son alabados por sus seguidores con likes y comentarios. A continuación, vamos a repasar todas las veces que Gema López nos ha dejado muy sorprendidos con la ropa que ha elegido para ir a trabajar.

Un 10 para los looks más clásicos

Entre todas las fotos de sus looks hemos comprobado que Gema López también se decanta de vez en cuando por unos estilismos un poco más sencillo. El menos es más con el que nunca se falla. Jeans, camiseta blanca básica y una sobrecamisa larga, que ha combinado con sandalias con taconazo.

Se apunta a la moda del mono

También se une a los monos, una tendencia muy top no solo por lo cómodos que son, sino porque son ideales. Este que lleva es fluido con bolsillos y tirantes gruesos con un estampado de tigre.

Los vestidos camiseros no faltan en su armario

En su armario no faltan vestidos cómodos pero espectaculares, como este con fruncido y botones en color verde con lunaritos blancos.

Las flores nunca fallan

Este es uno de nuestros looks favoritos: un vestido largo blanco con estampado floral y escote en V.

Con el coral, el color de la temporada

Este verano ha apostado por llevar también el color de la temporada con uno de los vestidos más originales de su Instagram.

Escotes top

Gema López es muy fan de llevar las últimas tendencias. En este mono ibicenco se hace más que evidente: brocado y escote con vuelo. ¡Nos encanta!

Los kimonos, perfectos para cualquier look

Los kimonos también son una prenda que no puede faltar en el armario de Gema y los suele combinar con jeans y camisas.

Estas faldas son sus favoritas

Las faldas con vuelo y estampado floral son sus favoritas. De hecho, casi siempre las lleva con chaquetas vaqueras.

De ‘Sálvame’ ¿a la feria?

Los lunares nunca pasan de moda y Gema López lo sabe. Este vestido fue todo un acierto para ir a trabajar, aunque también podríamos verlo por el Real de la Feria de Sevilla, ¿no creéis?

Botas cowboy para días más frescos

No siempre hay que ir en tacones a trabajar. Gema López nos ha sorprendido en alguna ocasión llevando un vestido ligero con unas botas cowboy.