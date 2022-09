Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, ha vuelto a hablar alto y claro. La joven ha querido aclarar muchos asuntos pendientes en una nueva intervención televisiva, tal y como adelantó la revista SEMANA que ya publicó sus intenciones de regresar a un plató. No solo se ha pronunciado sobre la crisis que atraviesa su madre con José Ortega Cano, también ha sido más dura que nunca con Rocío Flores y Gloria Camila Ortega.

La indignación de Gema Aldón hacia Rocío Flores y Gloria Camila en el ‘Deluxe’ se ha producido cuando ha escuchado el mote con el que estas presuntamente llaman a su madre: «La Chusa». «Vamos a dejar los motes porque aquí todos nos parecemos a alguien. Puede ser que yo también les haya puesto algún mote. A Rocío Flores la llamo ‘la niña Ninja’. Yo tengo más calle y más barrio que ellas. Si le ponen un mote yo les pongo treinta». Además ha tenido un sobrenombre para la hija de Ortega Cano. «La recoge yuca. Si ella le llama Chusa a mi madre yo tengo todo el derecho del mundo a ponerle un mote. Si son valientes lo tienen que decir a la cara porque lo dicen por detrás».

La hija de Ana María Aldón, muy dura con los Ortega Cano

La joven ha sido implacable contra la familia del torero. Ha cargado duramente contra Conchi, la hermana del diestro. Pero no solo ha mostrado su enfado con ella, también con su hija Leonor y sus recientes declaraciones televisivas. «Me ha visto varias veces en su vida. Puede contar lo que quiera. Yo cuando la conocí tenía 17 años, así que era menor de edad. Parece que no tiene memoria. Nadie de esa familia habla de cara a la galería, pero por detrás sí lo hacen», ha afirmado muy enfadada.

Asimismo se ha pronunciado sobre el matrimonio de José Ortega Cano con su madre. «Yo en diez años que llevo con esta familia, solo he presenciado una discusión entre ellos. Y no fue nada acalorada». Ha afirmado que no cree que el torero esté enamorado de su progenitora. «Mi madre ha estado super enamorada de su marido, pero él no la valora».

«Me siento con todo el derecho del mundo de sentarme aquí», comenzaba diciendo la joven durante este nueva intervención televisiva. La hija de Ana María Aldón ha querido decir «basta» y se ha mostrado «indignada por todo lo que se está hablando. Todas las mentiras y barbaridades que se están diciendo de mi madre y de mí. Voy a dejar las cosas claras», advertía. Entre las confesiones de Gema Aldón, ha afirmado haber «escuchado a Gloria Camila llamar ‘mala madre’ a Rocío Carrasco». También ha subrayado que muchas de las cosas que dice Rocío Carrasco sobre Ortega Cano en su documental «son verdad. Yo veo ciertas actitudes y cosas que sí me cuadran».