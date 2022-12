Gema Aldón ha dado el salto definitivo a la fama. Si hace semanas aparecía en televisión defendiendo a su madre, ahora parece dispuesta a darlo todo como artista. Este miércoles, la hija de Ana María Aldón ha debutado como actriz y modelo. El motivo de su importante paso profesional les su participación en el videoclip del single ‘¿Quién eres tú?‘, del cantante Edyn Carvajal. No se pierdan el vídeo para ver su debut en el mundo de la música… como una verdadera estrella.

Vídeo: Europa Press

Hace apenas unos días, Gema Aldón se sentó en el plató del ‘Deluxe’, donde reveló que acaba de salir de una relación tóxica. La joven ha reconocido que aguantado por la hija que tiene en común con su expareja. «Una de las cosas más importantes que me impedía dejar a mi pareja era que mi hija creciese con un padre y una madre juntos como no lo he hecho yo». Tan duros momentos los ha vivido en solitario: no le ha contado nada a su madre.«No pensé en llamar a mi madre porque sabía que ella tenía sus problemas. Yo a mi madre le contaba lo que me pasaba. Ella me decía que pusiera punto y final, pero no le contaba todo».

La etapa final de su relación fue un auténtico infierno, tal y como detalló Gema Aldón en su entrevista a María Patiño. Su relación de pareja era tan tóxica que incluso intervenir la policía en alguna ocasión. Finalmente, la joven ha emprendido una vida en solitario con su pequeña. «A pesar de que he terminado con mi relación me siento feliz y estoy bien. Me costó muchos años terminar con mi relación, pero la cosa se iba poniendo muy fea, era una relación muy tóxica. Yo decidí que no quería que mi hija viera situaciones que pasaban».

Al escuchar sus declaraciones, Ana María Aldón se ha venido abajo y ha recordado que su hija también se marchó a Madrid cuando ella decidió trasladarse a la capital. «No se habitúa, prefiere estar en el pueblo con mi familia. A mí me costó mucho, iba a cumplir 18 años y tomaba sus decisiones», relataba.

Ana María Aldón también rememoraba lo difícil que fue criar a Gema siendo madre soltera y adolescente: «Me quedé con 17 años con una niña en los brazos mientras mis amigas estaban de fiesta. Tenía que sacarla adelante y lo hice lo mejor que pude, lo que supe. Ahora que es madre sabrá que hice lo mismo que ella. Yo me aparté y ella siguió con la relación tóxica. No quería que su hija se viese en la misma situación que estaba ella, que su madre hiciera de madre y padre».

Gema Aldón ha reconocido que le ha pesado, y mucho, la ausencia de su madre, quien reside a 700 kilómetros de distancia de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde ella tiene fijado su hogar. Y aunque esta siempre intenta ayudarla en todo lo posible, no es igual que tenerla cerca: «Yo sé que mi madre siempre ha estado y siempre va a estar ahí, pero no es lo mismo tener a una madre a través de un teléfono que tenerla realmente a tu lado».