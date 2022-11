Gema Aldón ha acudido a diferentes programas de la pequeña pantalla pero ha querido celebrar el Día Mundial de la Televisión con un momentazo vivido hace pocas semanas en directo. La hija de Ana María Aldón ha recordado su encuentro en ‘Sálvame‘ con Rocío Carrasco. Dos mujeres en contra de José Ortega Cano que, por unos minutos, se miraron a la cara y aseguraron entenderse como nadie. Gema Aldón da el azote definitivo a Gloria Camila y el diestro con este recuerdo que ni en su momento le haría ni pizca de gracia a padre e hija y, que un tiempo después, seguirá sin ser plato de buen gusto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gema Aldón (@gemaaldon)

«Hoy es el día mundial de la TV, y yo quiero recordar este momento especial que viví hace poco en ella 📺🎥», ha escrito la hija de Ana María Aldón junto al vídeo de su encuentro con Rocío Carrasco. Unas imágenes que no han sido elegidas al azar, pues con todas las ocasiones que ha acudido a la pequeña pantalla, los internautas se preguntan «¿no hay otra escena con la que celebrar este día?» Con la elección de este vídeo, Gema Aldón deja clara su postura en referencia a la guerra mediática que han tenido José Ortega Cano y Rocío Carrasco durante los últimos meses. A pesar de que ya se ha terminado la serie documental protagonizada por la hija de Rocío Jurado, Gema Aldón le demuestra su apoyo con esta publicación que no gustará nada en la que fuera la familia de su madre.

Rocío Carrasco y Gema Aldón se mostraron muy cómplices en su primer encuentro

Fue el pasado 9 de noviembre cuando Rocío Carrasco y Gema Aldón se vieron las caras por primera vez. Esto ocurrió en el plató de ‘Sálvame’, donde acudió la joven a hablar de la separación de su madre y el diestro. A escasos metros de allí, la hija de ‘La Más Grande’ seguía muy atenta a lo que la joven tenía que contar. Fue entonces cuando Adela no dudó en presentarlas y la hija de Ana María Aldón le mostró su apoyo en directo. «Yo me la creo a ella totalmente porque yo he vivido allí y yo sé lo que pasa, lo que ha pasado y sé los problemas que pueden tener una persona así», dijo.

Por su parte, la hija de la Jurado intentó no poner en un compromiso a la joven después de que la presentadora le preguntara si ella se creía el testimonio de Rocío Carrasco y ella respondiera afirmativamente. «De todas formas, también te digo, tampoco la pongamos en ese compromiso porque realmente ella ha conocido a una persona totalmente diferente a la que era. Ella ha conocido, gracias a Dios, a una persona diferente a la que era», dijo.