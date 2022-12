Gema Aldón apuntaba que aunque hay cosas de su última entrevista que no han gustado a su madre, no ha afectado en modo alguno a su relación: «Hay cosas que le han gustado de mi entrevista y otras cosas que no». Hablan a diario y se llevan bien: «Yo no estoy alejada de mi madre. Estoy alejada porque vivo a 700 kilómetros de distancia. Me llamó para decirme lo que pasó. Yo no lo vi porque me puse muy mala».