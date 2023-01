La hija de Ana María Aldón ha viajado hasta Madrid para visitar a su madre en su nuevo chalet, ubicado en una de las mejores zonas de Guadalajara. Gema Aldón se desplazaba a primera hora de la tarde para conocer la nueva casa de su progenitora. Tras una visita exprés, en el que han tenido tiempo de ponerse al día y charlar sobre las últimas polémicas que envuelven a la diseñadora y a Ortega Cano, la joven ha puesto rumbo a la televisión. Gema Aldón se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para defender a Ana María Aldón de los últimos ataques de Ortega Cano y de sus amenazas de demandas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido cuando la joven de televisión ha revelado cuál será su futuro profesional. Y está muy lejos de la pequeña pantalla.

Gema Aldón no descarta irse una temporada a vivir con su madre, ya que poco a poco le van saliendo más trabajos en la capital madrileña. Sin embargo, su futuro profesional no está ligado a la pequeña pantalla. Así mismo lo cuenta. La joven ha querido desmentir algunas informaciones que señalan que ella intenta ir a un reality de televisión a costa de hablar del diestro. «Yo tengo un problema de alimentación que ya todo el mundo lo sabe. Entonces yo mi salud no me la juego ni por ‘Supervivientes’ ni por ‘Gran Hermano’ ni por ningún reality. Eso lo primero», comienza diciendo.

Gema Aldón revela que sus planes en Madrid están relacionados con su profesión y no con la tele

«Segundo. Yo encamino mi vida, soy tanatopractora. Agente funerario. Ese es el término exacto. Tengo muchísimos proyectos aquí en Madrid de lo mío. He estado seis meses estudiando teoría online y 21 días haciendo prácticas con difuntos reales”, ha continuado explicando. Sin embargo, ha querido aclarar que la decisión de ir a ‘Supervivientes’ o no es únicamente de ella y nadie tiene por qué cuestionarla por ello.

Algunos de los colaboradores se han quedado sorprendidos tanto con la profesión de la joven como por su sueño de montar su propia funeraria. Además, han aprovechado para hacerle un sinfín de preguntas sobre el tema. Y es que una persona puede elegir cómo maquillarse o vestirse después de su fallecimiento. Un hecho que ha hecho que algunos de los colaboradores revelen cuáles son sus últimas voluntades y cómo quieren que sea el último adiós.

Los colaboradores de ‘Sálvame’ revelan cómo quieren que sea su último adiós

Una de las primeras en hablar ha sido Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama asegura que los suyos ya conocen cómo quieren que sea su último adiós. “No quiero que se me vea, quiero estar tapada y una foto mía al lado, como los de América”, revelaba ella. Además, lanzaba una advertencia a sus compañeros: “Tengo gente que no quiero que venga y me tenéis que velar toda la noche, si no aparezco en sueños. Alberto también lo digo por ti ¿Eh?”.

Por su parte, Terelu Campos quiere justamente lo contrario que su compañera. “Aunque esté muerta tengo claustrofobia, por si acaso, quiero estar abierta«, dice. Por si fuera poco, el último adiós de la hija de María Teresa Campos bien podría tratarse de un botellón, pues quieretener su “botellita con el saquito” y que todo el mundo se tome “una bebida con gas” mientras escuchan a Bunbury: “Toda la noche, no os vais ni Dios”.