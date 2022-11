Gema Aldón decidió convertirse en parte activa de la crisis matrimonial de su madre, Ana María Aldón, con el torero José Ortega Cano. Sus apariciones públicas en televisión y sus interacciones en redes sociales han dejado claras sus intenciones de defender a capa y espada a su madre incluso de su propia familia, lo que le ha llevado a convertirse en la enemiga número uno de Gloria Camila. Gema Aldón quiere la felicidad para su madre y entiende que esta tan solo puede pasar a través del divorcio con el diestro, por lo que demuestra una vez más no tener pelos en la lengua a la hora de hablar sobre la disolución del matrimonio y el futuro que les espera a ambos después de firmar los papeles que le devuelva a la soltería.

Vídeo: Europa Press

“Lo mejor que le puede pasar es separarse, porque esto no va a llegar a ningún lado y quiero que salga de ahí”, sentencia muy rotunda Gema Aldón, que cree que su madre está siendo víctima de menosprecios y ataques injustificados en su matrimonio y cree que lo mejor es romper y comenzar una nueva vida. La diseñadora ha hecho caso a su hija y ha decidido dar el paso de solicitar el divorcio, algo que no podría hacerle más feliz en estos momentos: “Yo me alegro mucho de que mi madre haya decidido por fin ser feliz, porque se lo merece. Llevaba tiempo deseando que esto pasara y a mirar un poquito por su felicidad, que a mí lo que me duele es mi madre”, sentencia sin disimular su alegría ante esta ruptura.

Pero toca pensar en el futuro, pues ahora se abre un nuevo camino ante su madre, pero también ante Ortega Cano, quien recupera la soltería y podría rehacer de nuevo si vida. Quizá sea pronto para pensar en esto, pero Gema Aldón lo tiene muy claro a la hora de animar a su padrastro a buscar de nuevo el amor: “Que aproveche ahora que está soltero. Ahora que puede”, dice de forma espontanea Gema Aldón al conocer las palabras del torero que exclamó ante la prensa una simpático “vamos a ligar”, a la vez que reconocía que está “que quita el sentido”. Pero es verdad que el diestro también ha terminado tan harto que ha hablado incluso de hacer las maletas para marcharse a vivir fuera de España, algo con lo que Gema ironiza, al no dar crédito a que esto pueda producirse.

Pese a todo, Gema Aldón ha querido dejar claro que no tiene problema alguno con José Ortega Cano, aunque haya podido dar la impresión de que le guarda rencor en sus numerosas intervenciones mediáticas: “No tengo ningún problema, ni como dice la gente he hablado malamente. No voy a hablar malamente, porque yo no he tenido ningún problema con él, lo que sí es que no me gustan ciertas actitudes y ya se arreglará como se pueda”. Por ello, cree que todo seguirá su curso, que las aguas volverán a su cauce y su madre encontrará la felicidad, aunque ella prefiere que sea sola, sin un hombre a su lado: «Que ella haga lo que quiera, pero yo creo que ya tiene bastante”, sentencia. Vea el vídeo para conocer todas las declaraciones.