«Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño». Ortega Cano le dedicaba estas palabras a Ana María Aldón durante la entrevista que ha concedido a Ana Rosa Quintana en ‘El programa de AR’. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que provocaban incluso que la presentadora soltara una carcajada. El diestro se ha sentado en un plató de televisión para hablar largo y tendido sobre los problemas que tiene con Rocío Carrasco y revelar en qué punto se encuentra su matrimonio con Ana María Aldón. La diseñadora está segura de la decisión que ha tomado: romper su relación. Sin embargo, el diestro quiere retomarla e incluso volver a convertirse en padre de nuevo. La hija de la colaboradora de televisión, Gema Aldón, ha reaccionado a la entrevista de Ortega Cano.

A pesar de que Ana María Aldón, al cierre de este artículo, no se había pronunciado al respecto sobre las palabras que le ha dedicado su todavía marido, sí que lo ha hecho su primogénita. Gema Aldón cada vez es un rostro más visible de Telecinco. Se ha sentado en varios platós y ha entrado vía telefónica en diferentes programas. ¿Qué piensa de la entrevista de Ortega Cano? A través de su Twitter, en torno a la 1 de la tarde, momento en el que se estaba produciendo la entrevista al torero, la joven escribía lo siguiente: «Estupefacta». Sin entrar en más detalles, la joven deja claro su postura sobre este tema.

Gema Aldón se ha pronunciado sobre la separación de su madre y el torero

Durante las últimas semanas, Gema Aldón ha hablado sobre la relación de su madre y el torero. Sin ir más lejos, durante los últimos días, en ‘Socialité’, desveló que «yo me quedé sorprendida de que tomara esta decisión», dice refiriéndose a la información de Paloma García-Pelayo, quien asegura que Ortega Cano ha sido quien ha iniciado los trámites de divorcio. La hija de la diseñadora confiesa que la decisión del diestro, para Ana María Aldón, fue toda una sorpresa: «A mí no me consta que mi madre lo supiera», ha revelado.

La hija de la diseñadora asegura que la separación del torero «es lo mejor que le puede pasar. Yo tengo muchas ganas de que mi madre sea feliz y yo la veo que no es feliz ahí donde está. Ni es feliz donde está ni el ambiente donde está», revelaba la joven hace escasos días. Ahora, con una única palabra como «estupefacta» deja clara su postura y que no da crédito a las palabras de José Ortega Cano tras pedirle a su madre en directo volver a tener un hijo.