Con total sinceridad y sin pelos en la lengua, así se ha expresado Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, durante su última entrevista en televisión. La joven ha hablado largo y tendido sobre la crisis sentimental entre su progenitora y José Ortega Cano. También ha manifestado que ha aconsejado a la colaboradora que se separe cuanto antes.

«Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto», ha afirmado Gema Aldón durante un polígrafo en el ‘Deluxe’. «Le he aconsejado a mi madre que se separa de Ortega Cano». Gema Aldón no comparte la actitud que está adoptando Ana María. «Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano». En más de una ocasión ha subrayado que ella solo piensa en lo mejor para su progenitora. «Mi madre se merece ser la mujer más feliz del mundo».

Gema Aldón se pronuncia sobre Ortega Cano

Por primera vez, Gema Aldón ha sido muy crítica con el torero. «Yo he visto cómo José Ortega Cano entraba en un programa para decir que la mujer de su vida era Rocío Jurado. A mí eso no me sentó bien. Eso es menospreciar a una persona. Su modus operandi es defenderse primero él». La joven ha reiterado que le duelen los constantes desprecios que ha visto hacia el que es el gran pilar de su vida. «Yo tengo resquemor. Es mi madre y me duele. Ella me ha parido. No me gustan los feos que le hace». Además, ha reprochado al torero que no de un golpe en la mesa y se enfrente a su familia. «No se atreve a pararles los pies».

Gloria Camila Ortega ha sido otra de las protagonistas de esta nueva entrevista de la hija de Ana María Aldón. «No me arrepiento de haberla llamado ‘pedazo de cerda’. En ese momento era lo más bonito que le podía decir». La relación entre ambas es nula y durante la última etapa han crecido sus diferencias. En esta ocasión, Gema Aldón también ha afirmado haber oído de boca de esta «barbaridades sobre Rocío Carrasco. Le he escuchado decir ‘mala madre’ y otras cosas. A Ortega Cano nunca le he escuchado decir algo malo».

Durante el polígrafo de Gema Aldón, también ha intervenido en directo Leonor, la hija de Conchi Ortega Cano, a través de una tensa llamada telefónica. La joven ha acusado a la sobrina del torero de haber «vendido a su tío. Sin moral y sin nada». Además, ha indicado que fue ella quien filtró a la prensa graves acusaciones sobre su progenitora.