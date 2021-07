La colaboradora de ‘Sálvame’ no puede estar más feliz y orgullosa con la acogida que sigue teniendo su gazpacho y salmorejo, que de cara a verano espera ser mejor.

Belén Esteban está viviendo un verano increíble. Aunque no se ha ido todavía de vacaciones, la colaboradora de ‘Sálvame’ tiene razones suficientes para estar feliz y tranquila. Su vida personal está en calma y en el terreno profesional todo está siendo un éxito. Su labor como colaboradora de ‘Sálvame’ la compagina con su negocio de alimentación, que puso en marcha hace ya unos meses. Durante este tiempo, Belén ha visto la increíble acogida que han tenido su gazpacho y salmorejo de los Sabores de la Esteban.

El gazpacho de Belén Esteban está resultando un éxito rotundo en los supermercados en los que se vende. Y la colaboradora de televisión, así como el equipo que hay detrás, están felices con la acogida que está teniendo. La fábrica se ha visto en la obligación de incrementar personal para la producción de gazpacho en más de un 20%. Además, las críticas que está recibiendo son increíbles.

Los chefs y expertos culinarios han calificado las salsas de Belén Esteban con críticas estupendas, algo que por supuesto ha llenado de orgullo a la de Paracuellos del Jarama. Aunque se podían imaginar que el negocio iría bien, nadie se esperaba esta acogida, que según desvelan desde el equipo de comunicación de Sabores de la Esteban «ha superado con creces las expectativas que teníamos en este primer año de las salsas de Belén en las grandes superficies». Todo hace indicar que de cara al verano se reciban todavía más buenas noticias, ya que con el calor esperan vender más cantidad de gazpacho, la bebida favorita de la época estival para muchos.

Belén Esteban, orgullosa con el éxito de Sabores de la Esteban

Ella misma asegura que sus productos están buenísimos: «Yo, como personaje televisivo, me arriesgo a que haya quien diga: ‘Yo es que no puedo con esta señora’. y están en todo su derecho, porque no le puedes caer bien a todo el mundo. Pero a pesar de eso, y de que muchos hayan ido con prejuicios, el producto ha gustado muchísimo», desvelaba en su entrevista en EXCLUSIVA para SEMANA.

Está siendo un verano para recordar. Eso es lo que piensa Belén Esteban, que ya sueña con sacar nuevos productos con su negocio de alimentación. Tal y como ha desvelado en EXCLUSIVA para SEMANA, Belén ya planea sacar una variedad de cremas naturales, sin conservantes ni colorantes de cara al mes de septiembre. Además, anunciaba que «va a haber un producto estrella que aún no puedo decir, pero que va a ser la bomba».

Su faceta como empresaria

Belén Esteban está orgullosa de que el trabajo duro al que ha estado sometida para sacar sus productos de alimentación haya tenido su recompensa. «Tengo que decir que estoy muy contenta y muy agradecida a todo el mundo. Porque yo sé que mucha gente no puede conmigo, y los respeto, claro, pero sé que hay otras personas que sí me aprecian. Y a todos les agradezco que hayan confiado en mí y estoy muy emocionada porque Sabores de la Esteban se va a quedar.